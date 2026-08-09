गुरुग्राम में कांवड़ यात्रा को लेकर ट्रैफिक प्लान तैयार, वाहनों को अब इन एक्सप्रेसवे से जाना होगा

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सावन में कांवड़ यात्रा को लेकर गुरुग्राम पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर व्यापक तैयारियां की हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान मुख्य मार्गों पर यातायात का दबाव कम करने के लिए नौ से 11 अगस्त तक भारी वाहनों के लिए विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है।

कांवड़ यात्रियों की सुरक्षित और सुगम आवाजाही के लिए प्रमुख मार्गों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस के अनुसार, दिल्ली से गुरुग्राम होकर राजस्थान, झज्जर, रेवाड़ी, पटौदी, नूंह और फरीदाबाद की ओर जाने वाले भारी वाहनों को मुख्य मार्गों के बजाय द्वारका एक्सप्रेसवे और केएमपी एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। पुलिस ने ट्रांसपोर्ट संचालकों और भारी वाहन चालकों से निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है।

कांवड़ियों के लिए पेयजल और विश्राम की व्यवस्था कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए यात्रा मार्गों पर पेयजल और छायादार विश्राम स्थलों की व्यवस्था की गई है। पुलिसकर्मियों को श्रद्धालुओं के साथ सहयोगात्मक व्यवहार करने और जरूरत पड़ने पर तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख कांवड़ मार्गों पर पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी।

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