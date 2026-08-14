10 एकड़ जमीन से हटाईं 200 झुग्गियां, गुरुग्राम के छह सेक्टरों में गरजा बुलडोजर और तोड़े पक्के निर्माण

संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की ओर से विभिन्न सेक्टरों में अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही।

बृहस्पतिवार को सेक्टर-38, 39, 52 और 57 में बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जे और अतिक्रमण हटाए गए। सेक्टर-52 में करीब 10 एकड़ जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराया गया। इस जमीन पर करीब 200 झुग्गियां बनी हुई थीं।

ईवी चार्जिंग स्टेशन को हटा दिया

एसडीओ नरेश राणा के नेतृत्व में सेक्टर-52 और 57 में कार्रवाई की गई। सेक्टर-57 में एचडीएफसी मार्केट के पास 10 झुग्गियां, खाटू श्याम मंदिर के पास एक चाय का खोखा और प्लॉट नंबर 3503 के पास दो झुग्गियों को हटाया गया। इसके अलावा एक मैकेनिक वर्कशॉप, कार वाशिंग स्टेशन और ईवी चार्जिंग स्टेशन को भी हटा दिया गया।