Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    10 एकड़ जमीन से हटाईं 200 झुग्गियां, गुरुग्राम के छह सेक्टरों में गरजा बुलडोजर और तोड़े पक्के निर्माण

    By Aditya Raj Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 03:37 PM (IST)

    गुरुग्राम में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने छह सेक्टरों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसमें अवैध कब्जे और झुग्गियां हटाई गईं। सेक्टर-52 में 10 एक ...और पढ़ें

    गुरुग्राम में जमकर बुलडोजर गरजा। जागरण

    गुरुग्राम में जमकर बुलडोजर गरजा। जागरण

    HighLights

    1. एचएसवीपी ने गुरुग्राम के छह सेक्टरों में अतिक्रमण हटाया।

    2. सेक्टर-52 में 10 एकड़ जमीन से 200 झुग्गियां हटाईं।

    3. अवैध कब्जे हटाने का अभियान आगे भी जारी रहेगा।

    संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की ओर से विभिन्न सेक्टरों में अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही।

    बृहस्पतिवार को सेक्टर-38, 39, 52 और 57 में बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जे और अतिक्रमण हटाए गए। सेक्टर-52 में करीब 10 एकड़ जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराया गया। इस जमीन पर करीब 200 झुग्गियां बनी हुई थीं।

    ईवी चार्जिंग स्टेशन को हटा दिया

    एसडीओ नरेश राणा के नेतृत्व में सेक्टर-52 और 57 में कार्रवाई की गई। सेक्टर-57 में एचडीएफसी मार्केट के पास 10 झुग्गियां, खाटू श्याम मंदिर के पास एक चाय का खोखा और प्लॉट नंबर 3503 के पास दो झुग्गियों को हटाया गया। इसके अलावा एक मैकेनिक वर्कशॉप, कार वाशिंग स्टेशन और ईवी चार्जिंग स्टेशन को भी हटा दिया गया।

    टीम ने विरोध के बीच अतिक्रमण हटाया

    सेक्टर-39 स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में लोगों ने घरों के सामने रैंप और ग्रिल लगाकर सड़क की जमीन पर कब्जा किया हुआ था। कनिष्ठ अभियंता रामपाल कुंडू की टीम ने विरोध के बीच अतिक्रमण हटाया। सेक्टर-38 में कनिष्ठ अभियंता गौरव यादव के नेतृत्व में कार्रवाई हुई।

    वहीं, संपदा अधिकारी नंबर-1 राकेश सैनी के आदेश पर सेक्टर-5 में भी अवैध कब्जों के विरुद्ध अभियान चलाया गया। यहां ड्यूटी मजिस्ट्रेट एसडीओ अशोक शर्मा, एसडीओ बलजीत यादव और जेई ललित हंस मौजूद रहे।

    यह भी पढ़ें- गुरुग्राम नगर निगम ने की अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर कार्रवाई, न्यू कॉलोनी से बादशाहपुर तक चला बुलडोजर

    संपदा अधिकारी नंबर-2 अनुपम मलिक के आदेश पर सेक्टर-49 में भी कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक जमीन और सड़कों से अतिक्रमण हटाने का अभियान आगे भी जारी रहेगा।