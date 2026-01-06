गुरुग्राम में 16 घंटे बंद रखा गया हीरो होंडा चौक अंडरपास, हजारों लोग जाम से जूझते रहे

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। हीरो होंडा चौक अंडरपास में सोमवार रात गाड़ियों पर अचानक कुछ छोटे-बड़े पत्थर गिरने की घटना के बाद पुलिस ने एनएचएआई को जानकारी देकर यातायात बंद करा दिया था। मंगलवार सुबह से दाेपहर तक एनएचएआई की टीम ने एहतियातन अंडरपास की जांच की।

जांच के बाद एनएचएआई की तरफ से एक्स पर पोस्ट जारी कर बताया गया कि घटना शरारती तत्वों द्वारा पत्थर फेंकने से हुई थी। अंडरपास की किसी संरचनात्मक को नुकसान नहीं हुआ है। जबकि रात में लोगों ने वीडियो जारी कर एनएचएआई द्वारा निर्माण किए गए अंडरपास और फ्लाईओवर की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। वहीं 16 घंटे तक अंडरपास के बंद होने से हजारों वाहन चालक जाम में जूझते रहे।

सोमवार रात एक कार मालिक मोहित ने बताया कि जब वह रात करीब साढ़े नौ बजे अंडरपास से गुजर रहे थे, इसी दौरान ऊपर से एक पत्थर उनकी गाड़ी के ऊपर आकर गिरा। इससे उनकी विंडशील्ड टूट गई। वह तुरंत गाड़ी से निकाल कर वहां से भागे। वीडियो में बताया गया था कि पत्थर गिरने से करीब 10 से ज्यादा गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। इन गाड़ियों को वहीं साइड में लगा दिया गया और वाहन चालक वाहन से चले गए।

उन्होंने प्रशासन से जांच की मांग की। वाहन चालकों ने भी वहां से जाकर ऊपर देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चला कि वह पत्थर कहां से आए थे। उन्होंने कहा कि अंडरपास क्षतिग्रस्त हो रहा है। यहीं से ही मलबा टूट कर नीचे गिरा। लोगों द्वारा निर्माण में गुणवत्ता को लेकर आरोप इसलिए भी लगाए गए कि इससे पहले ठीक इससे ऊपर बने फ्लाईओवर में एक साल पहले मलबा गिरा था।

एनएचएआई की तरफ से फ्लाईओवर की एक लेन पर करीब एक साल से काम किया जा रहा है, लेकिन यह दुरुस्त नहीं हो पाया। बता दें कि फ्लाइओवर और अंडरपास का निर्माण करीब दो सौ करोड़ की लागत से 2017 व 2018 में किया गया था।

दोपहर तक चली जांच, हाईवे से सेक्टर रोड तक लगा जाम अंडरपास में मलबा गिरने के कारण मंगलवार सुबह से टीमों ने जांच शुरू की। बारीकी से सभी जगहों को देखा गया। यहां से नमूने भी भरे गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की टीम द्वारा जांच के लिए अंडरपास को यातायात के लिए दोनों तरफ से बंद रखा गया। यह अंडरपास सेक्टर 10ए, कादीपुर, उमंग भारद्वाज रोड समेत पुराने शहर को सीधे सुभाष चौक, जीएमडीए आफिस, सोहना रोड समेत नए गुरुग्राम को जोड़ता है। इसलिए इस पर दिनभर हजारों वाहनों का आवागमन होता है। इसके 16 घंटे तक बंद रहने से इसका असर हाईवे से लेकर सेक्टर रोड तक पड़ा।

इसके कारण हीरो होंडा चौक से उमंग भारद्वाज रोड तक कई किलोमीटर का लंबा जाम लग गया। इधर सुभाष चौक से भी अंडरपास तक जाम में वाहन चालक जूझते दिखाई दिए। इसका असर सेक्टर की रोड पर भी पड़ा। सेक्टर 37 इंडस्ट्रियल एरिया में जाने वाले भारी वाहन और बसे घंटों तक फंसी रहीं। बड़ी संख्या में वाहन चालक घंटों तक जाम में फंसे रहे। यहां पर ट्रैफिक पुलिस को भी तैनात किया गया था। दोपहर दो बजे के बाद अंडरपास यातायात के लिए खोल दिया गया। इसके बाद यातायात सुचारु किया जा सका।

एनएचएआई ने कहा- शरारती तत्वों ने की घटना एनएचएआई की तरफ से एक्स पर पोस्ट जारी कर कहा गया कि सोमवार देर रात कुछ शरारती तत्वों ने हीरो होंडा चौक अंडरपास में टूटे हुए टाइल्स व पत्थर फेंके। जिससे चलते वाहनों के लिए गंभीर सुरक्षा खतरा पैदा हो गया। कई वाहनों को नुकसान पहुंचा, जिससे दुर्घटनाओं और संभावित जान-माल के नुकसान का खतरा पैदा हो गया। ऐसे कृत्य सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालते हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षित और सुचारू यातायात सुनिश्चित करने के लिए घटना प्रबंधन संचालन में बाधा डालते हैं।