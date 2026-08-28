नेपाल में बाढ़ के चलते गुरुग्राम में हेल्पलाइन नंबर जारी, अपनों से संपर्क न होने पर यहां मिलेगी मदद

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। नेपाल में अचानक आई बाढ़ और प्राकृतिक आपदा को देखते हुए जिला प्रशासन ने गुरुग्राम में रहने वाले ऐसे लोगों की जानकारी जुटाने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जो नेपाल में बाढ़ की घटना के बाद लापता हैं या जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है।

प्रशासन ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि ऐसी किसी भी जानकारी को तत्काल प्रशासन के साथ साझा करें, ताकि संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय कर लापता लोगों की तलाश और उनके परिवारों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को तेज किया जा सके।