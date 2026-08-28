नेपाल में बाढ़ के चलते गुरुग्राम में हेल्पलाइन नंबर जारी, अपनों से संपर्क न होने पर यहां मिलेगी मदद
गुरुग्राम प्रशासन ने नेपाल में आई बाढ़ के बाद लापता लोगों की जानकारी जुटाने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया ...और पढ़ें
HighLights
गुरुग्राम में नेपाल बाढ़ के बाद लापता लोगों हेतु हेल्पलाइन
नागरिकों से लापता व्यक्तियों की जानकारी साझा करने की अपील
सूचना देने के लिए डायल-112 और ईमेल की सुविधा उपलब्ध
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। नेपाल में अचानक आई बाढ़ और प्राकृतिक आपदा को देखते हुए जिला प्रशासन ने गुरुग्राम में रहने वाले ऐसे लोगों की जानकारी जुटाने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जो नेपाल में बाढ़ की घटना के बाद लापता हैं या जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है।
प्रशासन ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि ऐसी किसी भी जानकारी को तत्काल प्रशासन के साथ साझा करें, ताकि संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय कर लापता लोगों की तलाश और उनके परिवारों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को तेज किया जा सके।
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं उपायुक्त उत्तम सिंह ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के परिवार, परिचित, मित्र या किसी अन्य माध्यम से ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलती है, जो गुरुग्राम में रहता है और नेपाल में आई प्राकृतिक आपदा के बाद लापता है अथवा उससे संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है तो इसकी सूचना प्रशासन को दी जाए।
इन माध्यमों से दें सूचना
प्रशासन ने लोगों की सुविधा के लिए डायल-112, डीसी कैंप कार्यालय के फोन नंबर 0124-2320508 तथा ई-मेल ctmgrg@hry.nic.in पर जानकारी देने की व्यवस्था की है।
सूचना देते समय संबंधित व्यक्ति का नाम, गुरुग्राम में निवास का पता, संपर्क नंबर और नेपाल में उसकी मौजूदगी या घटना से जुड़ी अन्य उपलब्ध जानकारी साझा करने की अपील की गई है।
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