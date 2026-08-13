गुरुग्राम में अतिक्रमण पर चला जीएमडीए का बुलडोजर, 13 किमी जमीन और 150 एकड़ ग्रीन बेल्ट कब्जा मुक्त
गुरुग्राम में जीएमडीए ने तीसरे दिन 13 किलोमीटर सरकारी भूमि और 150 एकड़ ग्रीन बेल्ट को अतिक्रमण मुक्त कराया। इस अभियान में वाटिका चौक से घाटा और एनएच त ...और पढ़ें
HighLights
जीएमडीए ने 13 किलोमीटर सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया।
विभिन्न सेक्टरों में 150 एकड़ ग्रीन बेल्ट मुक्त कराई गई।
वाटिका चौक, सोहना रोड पर अवैध कब्जे हटाए गए।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। अतिक्रमण मुक्त गुरुग्राम अभियान के तीसरे दिन गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने शहर में कार्रवाई करते हुए करीब 13 किलोमीटर सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया। अभियान के दौरान सड़क के राइट आफ वे (आरओडब्ल्यू), सरकारी जमीन और ग्रीन बेल्ट पर किए गए अवैध कब्जों को हटाकर सार्वजनिक उपयोग के लिए रास्ते खाली कराए गए।
विभिन्न सेक्टरों में करीब 150 एकड़ ग्रीन बेल्ट भूमि को भी अतिक्रमण मुक्त कराया गया। जीएमडीए की प्रवर्तन टीमों ने वाटिका चौक से घाटा तक करीब आठ किलोमीटर लंबे मार्ग पर अभियान चलाया। पांच टीमों ने कार्रवाई करते हुए करीब 75 अवैध ढांचे हटाए। इनमें रेहड़ियां, बंजारा दुकानें, झुग्गी दुकानें, नर्सरियां और सरकारी जमीन पर किए गए अन्य कब्जे शामिल रहे। कार्रवाई के बाद सड़क क्षेत्र और आरओडब्ल्यू को खाली कराया गया।
वाटिका चौक-एनएच मार्ग पर भी कब्जे हटे
वाटिका चौक से एनएच तक करीब पांच किलोमीटर लंबे मार्ग पर भी पांच टीमों ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। यहां करीब 35 अवैध ढांचे हटाए गए। बिल्डिंग मटेरियल की दुकानों, बड़े ढाबों के लिए बनाए गए टिन शेड, अस्थायी दुकानों, झुग्गियों और कबाड़ी की दुकानों समेत अन्य कब्जों पर कार्रवाई की गई। डीटीपी आरएस बाठ ने बताया कि सरकारी जमीन, आरओडब्ल्यू और ग्रीन बेल्ट को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।
सेक्टर डिवाइडिंग रोड पर भी चला अभियान
अतिक्रमण हटाने का अभियान सेक्टर 55-56, 56-61, 57-62 सहित आसपास के डिवाइडिंग रोड पर भी चलाया गया। इसके साथ ही गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड समेत अन्य मुख्य मार्गों पर सरकारी जमीन और सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जे हटाए गए।
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150 एकड़ ग्रीन बेल्ट से भी हटाए कब्जे
अभियान के दौरान विभिन्न सेक्टरों में करीब 150 एकड़ ग्रीन बेल्ट को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। जीएमडीए के अधिकारियों का कहना है कि ग्रीन बेल्ट को उसके निर्धारित उपयोग के लिए सुरक्षित रखने के साथ ही इन क्षेत्रों में दोबारा कब्जा न हो, इसके लिए निगरानी भी की जाएगी। जीएमडीए की टीम ने नगर निगम गुरुग्राम की टीम के साथ भी संयुक्त अभियान चलाया। सोहना रोड (टिकरी रोड), ट्यूलिप चौक समेत विभिन्न स्थानों पर करीब 30 अवैध रेहड़ियां और दो बंजारा दुकानें हटाई गईं।--