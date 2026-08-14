गुरुग्राम में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से कूड़े का ढेर, शहर में बिगड़ी व्यवस्था
गुरुग्राम में 2700 सफाई कर्मचारियों की नौ दिनों से जारी हड़ताल के कारण शहर में गंदगी का अंबार लग गया है। मानसून के दौरान जगह-जगह कूड़े के ढेर और दुर्गंध से आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
HighLights
2700 सफाई कर्मचारी नौ दिनों से हड़ताल पर, शहर में गंदगी।
सड़कों पर कूड़े के ढेर, मानसून में दुर्गंध से परेशानी।
वैकल्पिक व्यवस्था अपर्याप्त, डोर-टू-डोर कलेक्शन भी प्रभावित।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। जिला प्रशासन ने स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पूरी कर ली हैं, लेकिन शहर गंदगी से अटा है। नगर निगम के 2700 सफाई कर्मचारी पिछले नौ दिन से हड़ताल पर हैं और फील्ड में नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में शहर की सफाई व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है।
प्राइवेट एजेंसियों के लगभग 200 सफाईकर्मियों के भरोसे ही सफाई व्यवस्था चल रही है। इससे कई क्षेत्रों में सड़कों के किनारे कूड़े के ढेर लगने लगे हैं। सोहना रोड स्थित इस्लामपुर, सेक्टर-45, कन्हई, झाड़सा, सेक्टर-39, सेक्टर-46, ओल्ड दिल्ली रोड, डूंडाहेड़ा, पालम विहार, सेक्टर-21, 22 और 23, बसई, समसपुर और तिगरा सहित कई क्षेत्रों में सड़कों के किनारे कूड़ा फैलने लगा है। मानसून के दौरान कूड़ा पड़ा रहने से दुर्गंध की समस्या भी बढ़ रही है। इससे राहगीरों और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
हड़ताल से व्यवस्था प्रभावित
विभिन्न मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों के फील्ड में नहीं आने से नगर निगम के नियमित सफाई कार्य प्रभावित हुए हैं। निगम का दावा है कि वैकल्पिक व्यवस्था के तहत प्राइवेट एजेंसियों के कर्मचारियों को सफाई कार्य में लगाया जा रहा है, लेकिन सीमित मैनपावर के कारण पूरे शहर को कवर करना चुनौती बना हुआ है।
प्राइवेट एजेंसियों के पास भी पर्याप्त संसाधन नहीं
शहर में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन की स्थिति भी पूरी तरह सामान्य नहीं है। यह व्यवस्था 70 प्रतिशत तक भी नहीं पहुंच पाई है। प्राइवेट एजेंसियों के पास पर्याप्त वाहन और मैनपावर नहीं होने के कारण कूड़ा उठान प्रभावित हो रहा है। नगर निगम की ओर से एजेंसियों पर लगातार जुर्माना भी लगाया जा रहा है।
करोड़ों खर्च के बाद भी कूड़ा समस्या
शहर की सफाई व्यवस्था पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाने के बावजूद कूड़े की समस्या खत्म नहीं हो पा रही है। शहर से लेकर बंधवाड़ी लैंडफिल तक कूड़ा प्रबंधन निगम के लिए चुनौती बना हुआ है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल और डोर-टू-डोर कलेक्शन की कमजोर व्यवस्था ने समस्या को और बढ़ा दिया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले शहर की प्रमुख सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर फैली गंदगी निगम की सफाई व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है।
ज्यादा समस्या वाले क्षेत्रों में बढ़ाए कर्मचारी
नगर निगम के संयुक्त आयुक्त डा. प्रीतपाल सिंह ने बताया कि प्राइवेट एजेंसियों के सफाईकर्मियों से सफाई करवाई जा रही है। जिन क्षेत्रों में ज्यादा समस्या है, वहां अधिक कर्मचारी लगाए गए हैं। हड़ताल के कारण व्यवस्था प्रभावित हुई है, लेकिन निगम की ओर से सफाई व्यवस्था को सामान्य रखने के प्रयास किए जा रहे हैं।
हड़ताल के कारण क्षेत्र में सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई है। सड़कों के किनारे कूड़ा जमा होने से लोगों को परेशानी हो रही है। मानसून में कूड़े से दुर्गंध की समस्या भी बढ़ गई है।
योगेंद्र सिंह, समसपुर
सफाई व्यवस्था नियमित नहीं होने से जगह-जगह कूड़ा दिखाई दे रहा है। निगम को वैकल्पिक व्यवस्था को और मजबूत करना चाहिए, ताकि लोगों को परेशानी न हो। प्रतिदिन सफाई की जरूरत है।
बालकिशन, बसई
नगर निगम सफाई व्यवस्था पर करोड़ों रुपये खर्च कर रहा है, इसके बावजूद शहर को साफ रखने में लगातार दिक्कत आ रही है। कर्मचारियों की हड़ताल के बीच स्थायी समाधान के लिए व्यवस्था जरूरी है।
कुलदीप बोहरा, पूर्व पार्षद