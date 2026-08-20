'जिंदगी से थक गया हूं', गुरुग्राम में रिटायर्ड बैंक अधिकारी ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में इंडियन बैंक के रिटायर्ड असिस्टेंट जनरल मैनेजर ने बुधवार रात दौलताबाद फ्लाईओवर के पास ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। जीआरपी ने शव को ट्रैक से बरामद कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

पुलिस मामले की जांच कर रही है। उनके पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। इसमें उन्होंने लिखा कि वह जिंदगी से थक चुके हैं और अपनी मौत के लिए वह स्वयं जिम्मेदार हैं।

करीब 8 साल पहले हुए थे रिटायर

मृतक की पहचान 72 वर्षीय प्रदीप कुमार अरोड़ा के रूप में हुई है। वह सेक्टर-43 सुशांत लोक एक में पत्नी के साथ रहते थे। प्रदीप कुमार इंडियन बैंक में असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पद से करीब 7-8 साल पहले रिटायर हुए थे।