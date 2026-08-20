'जिंदगी से थक गया हूं', गुरुग्राम में रिटायर्ड बैंक अधिकारी ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान
गुरुग्राम में इंडियन बैंक के रिटायर्डरिटायर्ड असिस्टेंट जनरल मैनेजर प्रदीप कुमार अरोड़ा ने दौलताबाद फ्लाईओवर के पास ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। उनके पास से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उन्होंने जिंदगी से थकने की बात कही है।
HighLights
इंडियन बैंक के पूर्व एजीएम ने गुरुग्राम में आत्महत्या की।
दौलताबाद फ्लाईओवर के पास ट्रेन से कटकर जान दी।
सुसाइड नोट में जिंदगी से थकने की बात लिखी।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में इंडियन बैंक के रिटायर्ड असिस्टेंट जनरल मैनेजर ने बुधवार रात दौलताबाद फ्लाईओवर के पास ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। जीआरपी ने शव को ट्रैक से बरामद कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।
पुलिस मामले की जांच कर रही है। उनके पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। इसमें उन्होंने लिखा कि वह जिंदगी से थक चुके हैं और अपनी मौत के लिए वह स्वयं जिम्मेदार हैं।
करीब 8 साल पहले हुए थे रिटायर
मृतक की पहचान 72 वर्षीय प्रदीप कुमार अरोड़ा के रूप में हुई है। वह सेक्टर-43 सुशांत लोक एक में पत्नी के साथ रहते थे। प्रदीप कुमार इंडियन बैंक में असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पद से करीब 7-8 साल पहले रिटायर हुए थे।
परिवार के लोगों ने बताया कि उनकी दो बेटियां हैं। छोटी बेटी अमेरिका में एक निजी कंपनी में काम करती है, जबकि बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है और वह सेक्टर-67 में परिवार के साथ रहती है।
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डेढ़ साल से बीमार चल रहे थे
परिजनों के अनुसार, प्रदीप कुमार करीब डेढ़ साल से बीमार चल रहे थे। उन्हें हृदय संबंधी बीमारी थी। बुधवार रात करीब 12:30 बजे वह पत्नी से बाहर टहलने जाने की बात कहकर घर से निकले थे। इसके बाद वह वापस नहीं लौटे। गुरुवार सुबह जीआरपी ने परिवार के लोगों को घटना की सूचना दी।