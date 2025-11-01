प्रधान आयकर आयुक्त से मिला उद्यमियों का प्रतिनिधिमंडल, आयकर प्रणाली को सरल बनाने की रखी मांग

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। इंडस्ट्रियल एसोसिएशन (जीआईए) के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को प्रधान आयकर आयुक्त सुरेंद्र पाल से उद्योग विहार स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात की। सभी ने उनसे आयकर प्रणाली को सरल बनाने की मांग की। उद्यमियों ने कहा कि प्रणाली जितनी सरल होगी उतना ही लाभ होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उद्यमियों की किसी भी समस्या का समय पर समाधान करने की मांग भी रखी गई। जीआइए के पूर्व अध्यक्ष जेएन मंगला ने कहा कि उद्यमी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है। आवश्यकता है उन्हें प्रोत्साहित करने की। यदि कहीं भी किसी स्तर पर कमी रह जाती है तो उद्यमी खुद ही आगे बढ़कर सुधार करने पर जोर देते हैं।