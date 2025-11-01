प्रधान आयकर आयुक्त से मिला उद्यमियों का प्रतिनिधिमंडल, आयकर प्रणाली को सरल बनाने की रखी मांग
गुरुग्राम में उद्यमियों के एक समूह ने प्रधान आयकर आयुक्त से मुलाकात की। उन्होंने आयकर प्रणाली को सरल बनाने की मांग की ताकि कारोबारियों को आसानी हो। उद्यमियों ने आयकर प्रणाली की जटिलताओं को कम करने और इसे अधिक सुगम बनाने के लिए सुझाव दिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि विभाग उनकी मांगों पर विचार करेगा।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। इंडस्ट्रियल एसोसिएशन (जीआईए) के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को प्रधान आयकर आयुक्त सुरेंद्र पाल से उद्योग विहार स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात की। सभी ने उनसे आयकर प्रणाली को सरल बनाने की मांग की। उद्यमियों ने कहा कि प्रणाली जितनी सरल होगी उतना ही लाभ होगा।
उद्यमियों की किसी भी समस्या का समय पर समाधान करने की मांग भी रखी गई। जीआइए के पूर्व अध्यक्ष जेएन मंगला ने कहा कि उद्यमी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है। आवश्यकता है उन्हें प्रोत्साहित करने की। यदि कहीं भी किसी स्तर पर कमी रह जाती है तो उद्यमी खुद ही आगे बढ़कर सुधार करने पर जोर देते हैं।
समय पर टैक्स जमा करने की अपील
प्रधान आयकर आयुक्त ने कहा कि सभी लोग समय पर व सही से आयकर जमा करें। विभाग का काम यही है कि लोग समय पर ही नहीं बल्कि सही से आयकर जमा करें। प्रतिनिधिमंडल में जीआईए के अध्यक्ष सुमित राव, संयुक्त सचिव विद्या सागर, कार्यकारिणी सदस्य बीके मेठी, मुकुल गुप्ता, सुनील शर्मा आदि शामिल रहे।
