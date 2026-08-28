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गुरुग्राम में JCB ने बाइक सवार इंजीनियर को कुचला, मौत के बाद हेलमेट गायब होने से गहराया रहस्य

By Aditya Raj Edited By: Neeraj Tiwari
Updated: Fri, 28 Aug 2026 07:20 AM (IST)

गुरुग्राम में देर रात एक सड़क हादसे में टीसीएस कंपनी के मैकेनिकल इंजीनियर तुषार कुमार की जेसीबी की टक्कर से ...और पढ़ें

बृहस्पतिवार देर रात सड़क हादसे में बाइक सवार 28 वर्षीय मैकेनिकल इंजीनियर तुषार कुमार की मौत हो गई।

बृहस्पतिवार देर रात सड़क हादसे में बाइक सवार 28 वर्षीय मैकेनिकल इंजीनियर तुषार कुमार की मौत हो गई।

HighLights

  1. गुरुग्राम में देर रात सड़क हादसे में इंजीनियर की मौत।

  2. जेसीबी की टक्कर से हुई दुर्घटना, चालक मौके से फरार।

  3. मौके से हेलमेट गायब, परिजनों ने गहन जांच की मांग की।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। एलएफ फेज-तीन में मोलशरी रैपिड मेट्रो स्टेशन के नजदीक बृहस्पतिवार देर रात सड़क हादसे में बाइक सवार 28 वर्षीय मैकेनिकल इंजीनियर तुषार कुमार की मौत हो गई। वह साइबर सिटी स्थित टीसीएस कंपनी में कार्यरत थे।

रात करीब 11 बजे ड्यूटी खत्म करने के बाद बाइक से सेक्टर-37डी स्थित रामप्रस्था सोसायटी अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रही जेसीबी ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

हादसे के बाद जेसीबी चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मूल रूप से मथुरा के शांति नगर निवासी तुषार कुमार सेक्टर-37डी की रामप्रस्था सोसायटी में अपने ताऊ सेवानिवृत्त इंजीनियर ओमप्रकाश सिंह के साथ रह रहे थे। तुषार अपने माता-पिता की इकलौती संतान थे। उनके पिता हरीश कुमार मथुरा में रहते हैं। तुषार के ताऊ ओमप्रकाश सिंह का कहना है कि तुषार ने बिना हेलमेट पहने बाइक नहीं चलाते थे।

उनका कहना है कि हेलमेट काफी मजबूत था। इससे सिर पर गंभीर चोट लगने की संभावना नहीं थी। इसके बावजूद तुषार के सिर में चोट आई और चिकित्सकों ने उनकी मौत का कारण सिर में लगी चोट बताया। हादसे के बाद मौके से हेलमेट नहीं मिला है। इसे लेकर उनके मन में कई सवाल हैं। उन्होंने पुलिस से मामले की गहनता से जांच कर हादसे की पूरी सच्चाई सामने लाने की मांग की है।

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