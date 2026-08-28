गुरुग्राम में JCB ने बाइक सवार इंजीनियर को कुचला, मौत के बाद हेलमेट गायब होने से गहराया रहस्य

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। एलएफ फेज-तीन में मोलशरी रैपिड मेट्रो स्टेशन के नजदीक बृहस्पतिवार देर रात सड़क हादसे में बाइक सवार 28 वर्षीय मैकेनिकल इंजीनियर तुषार कुमार की मौत हो गई। वह साइबर सिटी स्थित टीसीएस कंपनी में कार्यरत थे।

रात करीब 11 बजे ड्यूटी खत्म करने के बाद बाइक से सेक्टर-37डी स्थित रामप्रस्था सोसायटी अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रही जेसीबी ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

हादसे के बाद जेसीबी चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मूल रूप से मथुरा के शांति नगर निवासी तुषार कुमार सेक्टर-37डी की रामप्रस्था सोसायटी में अपने ताऊ सेवानिवृत्त इंजीनियर ओमप्रकाश सिंह के साथ रह रहे थे। तुषार अपने माता-पिता की इकलौती संतान थे। उनके पिता हरीश कुमार मथुरा में रहते हैं। तुषार के ताऊ ओमप्रकाश सिंह का कहना है कि तुषार ने बिना हेलमेट पहने बाइक नहीं चलाते थे।