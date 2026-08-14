विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर भावुक हुआ गुरुग्राम, नाटक और डॉक्यूमेंट्री ने ताजा की त्रासदी की यादें

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। जहां देशभक्ति गीतों ने विभाजन की त्रासदी की यादें ताजी कर दीं वहीं त्रासदी पर आधारित नाटक का मंचन एवं डाक्यूमेंट्री मंचन देख पूरा पांडाल भावुक हो उठा। कलाकारों ने विभाजन की त्रासदी को बड़े ही मार्मिक ढंग से पेश किया, जिसने उस दौर के माहौल, पीड़ा और हालात को जीवंत कर दिया।

प्रदेश सरकार एवं विभाजन विभीषिका स्मृति न्यास द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित समारोह में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस प्रदर्शनी भी लोगों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रही। इस प्रदर्शनी में विभाजन के समय की दुर्लभ तस्वीरें, अखबारों के पुराने पन्ने और उस दौर के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज प्रदर्शित किए गए थे, जिन्हें देखकर लोग उस समय की परिस्थितियों को समझ पाए।

कई लोगों ने प्रदर्शनी में लगी तस्वीरों के साथ सेल्फी भी क्लिक की और इसे एक सराहनीय पहल बताया। समारोह स्थल पर विभाजन की त्रासदी को समर्पित एक विशेष स्मृति की दीवार भी बनाई गई थी, जिस पर त्रासदी से जुड़ी वे तस्वीरें प्रदर्शित की गई थीं, जो आज भी लोगों के जहन में जीवंत हैं।

कार्यक्रम के समापन के उपरांत मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन स्मृति एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल स्मृति की दीवार पर पहुंचे और वहां पुष्पांजलि अर्पित कर विभाजन के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले लोगों को नमन किया।

समारोह में प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, राजस्व एवं शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल, सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा, लोक निर्माण मंत्री (बीएंडआर) रणबीर गंगवा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर, खेल मंत्री गौरव गौतम, हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता, सांसद रेखा शर्मा, सांसद संजय भाटिया, गुड़गांव के विधायक मुकेश शर्मा, सोहना के विधायक तेजपाल तंवर, पटौदी की विधायक बिमला चौधरी, विभाजन विभीषिका स्मृति न्यास के चेयरमैन व मेनकाइंड फार्मा के सीएमडी रमेश जुनेजा, न्यास के महामंत्री व आयोजन के संयोजक उद्योगपति बोधराज सीकरी का सम्मान किया गया।

पंचनद स्मारक ट्रस्ट के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष सुधा, भाजपा केंद्रीय संसदीय बोर्ड की सदस्य व पूर्व सांसद डॉ. सुधा यादव, राष्ट्रीय सचिव ओमप्रकाश धनखड़, मेदांता मेडिसिटी के सीएमडी डॉ. नरेश त्रेहन, सिस्टोपिक लेबोरेट्रीज लिमिटेड के एमडी व प्रोग्रेसिव फेडरेशन आफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के संरक्षक उद्योगपति पीके दत्ता, गुरु मां आनंदमूर्ति, शिक्षाविद् डा. अशोक दिवाकर एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महानगर संघचालक जगदीश ग्रोवर आदि मौजूद रहे। समारोह के दौरान विभाजन की त्रासदी झेलने वाले बुजुर्गों का सम्मान भी किया गया।

निमंत्रण में देरी से नाराज हुए राव इंद्रजीत राज्य स्तरीय विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस समारोह में स्थानीय सांसद एवं केंद्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी ने कार्यक्रम के बीच ही सियासी चर्चाओं को गर्म कर दिया। समारोह में देर से आमंत्रित किए जाने को लेकर राव इंद्रजीत सिंह ने अपने संबोधन के दौरान नाराजगी दिखाई।