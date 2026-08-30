गुरुग्राम की ईमार इम्पीरियल गार्डन्स में कनेक्टिविटी फंसी, 24 मीटर की 3 सड़कें अधिग्रहण में अटकीं

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर-102 स्थित ईमार इम्पीरियल गार्डन्स कान्डोमिनियम एसोसिएशन (आइजीसीए) ने सोसायटी के आसपास प्रस्तावित 24 मीटर चौड़ी सड़कों के निर्माण को लेकर प्रदेश सरकार और संबंधित विभागों से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को प्राथमिकता देने की मांग की है।

आरडब्ल्यूए का कहना है कि विकास योजनाओं में तीन 24 मीटर चौड़ी सड़कों का प्रविधान है, लेकिन इनके लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण नहीं होने से सड़क नेटवर्क अभी तक पूरा नहीं हो सका है। इसका सीधा असर सोसायटी के हजारों निवासियों की आवाजाही और कनेक्टिविटी पर पड़ रहा है।



आरडब्ल्यूए के अनुसार, नियोजित सड़कों के निर्माण से ईमार इम्पीरियल गार्डन्स को आसपास के सेक्टरों से बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकेगी। साथ ही आपात स्थिति में एंबुलेंस, दमकल और अन्य आवश्यक सेवाओं के वाहनों की आवाजाही भी सुगम होगी। वर्तमान में वैकल्पिक मार्गों पर निर्भरता के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

एसोसिएशन ने अधिकारियों से तीनों प्रस्तावित सड़कों की मौके पर स्पष्ट पहचान और सीमांकन कराने की मांग की है। इसके साथ ही आवश्यक भूमि का अधिग्रहण जल्द कराने और भूमि उपलब्ध होते ही सड़क निर्माण का कार्य शुरू करने का आग्रह किया गया है।

राजस्व मार्ग की हालत सुधारने की मांग आरडब्ल्यूए ने ईमार इम्पीरियल गार्डन्स के पीछे स्थित मौजूदा राजस्व मार्ग की बदहाल स्थिति का मुद्दा भी उठाया है। यह मार्ग आसपास स्थित ईडब्ल्यूएस फ्लैटों को मुख्य सड़क नेटवर्क से जोड़ता है और जीएमडीए रोड नंबर-183 तक पहुंच प्रदान करता है।

आरडब्ल्यूए का कहना है कि मार्ग की हालत बेहद खराब होने के कारण स्थानीय लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। इस मार्ग का तत्काल सुधार और पुनर्स्थापन कराया जाना जरूरी है। साथ ही सड़क पर पर्याप्त स्ट्रीट लाइट लगाने की भी मांग की गई है।