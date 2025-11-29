गुरुग्राम में 11 हजार लाइन पर बिना सुरक्षा चढ़ाया, करंट से बिजली मिस्त्री की जलकर मौत; तीन लाइनमैन पर केस
गुरुग्राम में एक दर्दनाक हादसे में, 11 हजार वोल्ट की लाइन पर बिना सुरक्षा उपकरण के काम करने के दौरान करंट लगने से एक बिजली मिस्त्री की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में तीन लाइनमैन के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सोहना सदर थाना क्षेत्र के भीरावटी गांव में शुक्रवार रात 11 हजार लाइन के पोल पर बिजली सुधारने के लिए चढ़े बिजली मिस्त्री की जलकर मौत हो गई। यहां शिकायत मिलने पर पहुंचे तीन लाइनमैन ने बिना कनेक्शन कटवाए ही मिस्त्री को बिजली सही कराने के लिए पोल पर चढ़ा दिया था। मिस्त्री के पास कोई सुरक्षा प्रबंध नहीं थे। परिवार की शिकायत पर तीनों लाइनमैन के खिलाफ थाना पुलिस ने लापरवाही की धाराओं में केस दर्ज किया है।
मृत युवक की पहचान भीरावटी गांव के रहने वाले 31 वर्षीय हरपाल के रूप में की गई। सोहना सदर थाना पुलिस के मुताबिक शुक्रवार रात भीरावटी गांव में बिजली पोल में कोई समस्या आ गई थी।
स्थानीय लोगों की शिकायत पर निमोठ बिजली निगम कार्यालय से तीन लाइनमैन राहुल, नवीन और फते सिंह गांव पहुंचे थे। भीरावटी गांव में ही रहने वाले पेशे से बिजली मिस्त्री हरपाल इन तीनों को पहले से जानते थे। जब लाइनमैन गांव पहुंचे तो उन्होंने हरपाल को पोल पर बिजली सुधारने के लिए चढ़ा दिया।
हालांकि, इससे पहले उन्हें बिजली कनेक्शन कटवाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सुचारु बिजली पर ही 11 हजार लाइन के पोल पर बिना सुरक्षा प्रबंधों के चढ़े बिजली मिस्त्री को पहले करंट लगा। इसके बाद हरपाल के कपड़ों में आग लग गई। आग ने हरपाल को भी अपनी चपेट में ले लिया। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
पुलिस ने बताया कि हरपाल करीब दो सालों से निजी रूप से इन लाइनमैन के साथ काम करते थे। परिवार व गांव के लोगों का आरोप है कि लाइनमैन इन्हें नौकरी और पैसों का लालच देते थे। परिवार के लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि घटना के बाद आरोपितों ने पैसों देकर मामले को दबाने का दबाव बनाया।
सोहना सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुखपाल सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के बाद शनिवार को स्वजन को सौंप दिया गया। आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जांच की जा रही है।
