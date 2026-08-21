Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

गुरुग्राम में तेज रफ्तार टाटा पंच ने बाइक को मारी टक्कर, ईडी कर्मचारी समेत दो की मौत

By Vinay Trivedi Edited By: Anup Tiwari
Updated: Fri, 21 Aug 2026 03:56 PM (IST)

गुरुग्राम के सेक्टर 12 में गुरुवार रात टाटा पंच कार की टक्कर से बाइक सवार ईडी कर्मचारी रोहित कुमार और उनके दोस्त अभिषेक कुमार की मौत हो गई। पुलिस ने कार चालक प्रियांशु को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है।

टाटा पंच कार ने बाइक को मारी टक्कर। जागरण

टाटा पंच कार ने बाइक को मारी टक्कर। जागरण

HighLights

  1. गुरुग्राम में टाटा पंच की टक्कर से दो की मौत।

  2. मृतकों में ईडी कर्मचारी रोहित और दोस्त अभिषेक शामिल।

  3. पुलिस ने कार चालक प्रियांशु को गिरफ्तार किया।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर 14 थाना क्षेत्र के सेक्टर 12 में गुरुवार रात लालजी अस्पताल के पास ओल्ड रेलवे रोड की तरफ जाते समय एक बाइक को पीछे से तेज रफ्तार में आई टाटा पंच गाड़ी ने टक्कर मार दी।

हादसे में बाइक सवार ईडी कर्मचारी समेत दो लोगों की मौत हो गई। थाना पुलिस ने कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

मृतकों की पहचान रेवाड़ी के रामपुरा थाना क्षेत्र के जाड़रा गांव निवासी 26 वर्षीय रोहित कुमार और भिवानी के रेवाड़ी खेड़ा गांव निवासी 27 वर्षीय अभिषेक कुमार के रूप में की गई।

बाइक से घर लौट रहे थे दोनों दोस्त

पुलिस के अनुसार रोहित गुरुग्राम के ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) जोनल कार्यालय में दो साल से कांट्रेक्ट बेस पर डाटा एंटी आपरेट के रूप में काम कर रहे थे और गुरुग्राम के मियां वाली कालोनी में किराये से रहते थे।

वहीं अभिषेक एक प्रापर्टी डीलर के यहां काम करते थे और महावीर नगर में किराये से रहते थे। दोनों में दोस्ती थी। रात करीब एक बजे दोनों बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में यह घटना हुई।

लोगों ने कार चालक को पुलिस को सौंपा

तेज रफ्तार में टाटा पंच गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में घायल दोनों युवकों को निजी अस्पताल ले जाया गया। यहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दूसरी ओर घटना के दौरान आसपास के लोगों ने कार चालक को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया।

लोगों ने आरोपित चालक पर शराब के नशे में होने का आरोप लगाया है। उसकी पहचान गुरुग्राम निवासी प्रियांशु के रूप में की गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपित चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है।

यह भी पढ़ें- गुरुग्राम में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार बस की टक्कर से दो युवकों की मौत

यह भी पढ़ें- संतकबीर नगर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक की टक्कर से महिला की मौत; मां-बेटा घायल