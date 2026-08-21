गुरुग्राम में तेज रफ्तार टाटा पंच ने बाइक को मारी टक्कर, ईडी कर्मचारी समेत दो की मौत

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर 14 थाना क्षेत्र के सेक्टर 12 में गुरुवार रात लालजी अस्पताल के पास ओल्ड रेलवे रोड की तरफ जाते समय एक बाइक को पीछे से तेज रफ्तार में आई टाटा पंच गाड़ी ने टक्कर मार दी।

हादसे में बाइक सवार ईडी कर्मचारी समेत दो लोगों की मौत हो गई। थाना पुलिस ने कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। मृतकों की पहचान रेवाड़ी के रामपुरा थाना क्षेत्र के जाड़रा गांव निवासी 26 वर्षीय रोहित कुमार और भिवानी के रेवाड़ी खेड़ा गांव निवासी 27 वर्षीय अभिषेक कुमार के रूप में की गई। बाइक से घर लौट रहे थे दोनों दोस्त पुलिस के अनुसार रोहित गुरुग्राम के ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) जोनल कार्यालय में दो साल से कांट्रेक्ट बेस पर डाटा एंटी आपरेट के रूप में काम कर रहे थे और गुरुग्राम के मियां वाली कालोनी में किराये से रहते थे।

वहीं अभिषेक एक प्रापर्टी डीलर के यहां काम करते थे और महावीर नगर में किराये से रहते थे। दोनों में दोस्ती थी। रात करीब एक बजे दोनों बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में यह घटना हुई।

लोगों ने कार चालक को पुलिस को सौंपा तेज रफ्तार में टाटा पंच गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में घायल दोनों युवकों को निजी अस्पताल ले जाया गया। यहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दूसरी ओर घटना के दौरान आसपास के लोगों ने कार चालक को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया।