द्वारका एक्सप्रेसवे पर थार-स्कॉर्पियो से खतरनाक स्टंट, चलती गाड़ी की छत पर लहराया तिरंगा

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाह में कुछ युवकों ने द्वारका एक्सप्रेसवे को स्टंटबाजी का अड्डा बना दिया। महिंद्रा थार, स्कॉर्पियो समेत 10 से ज्यादा गाड़ियों में तिरंगा झंडा लगाकर एक्सप्रेसवे के बीच में न सिर्फ कुछ देर के लिए ट्रैफिक रोक दिया, बल्कि स्टंटबाजी कर अन्य वाहन चालकों के लिए खतरा भी उत्पन्न किया।

मंगलवार सुबह से ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सेक्टर 94 क्षेत्र में द्वारका एक्सप्रेसवे का बताया जाता है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि 20 से ज्यादा युवक थार, स्कॉर्पियो, फार्च्यूनर और अन्य महंगी गाड़ियों के साथ एक्सप्रेसवे पर पहुंचे। सभी पर तिरंगे झंडे लगे हुए थे।

चलती थार की छत पर चढ़कर हाथ में तिरंगा लहराया बीच हाईवे पर ही कुछ देर के लिए गाड़ियां खड़ी कर दीं। इससे पीछे आने वाले वाहन चालकों को परेशानी हुई। इसके बाद युवकों ने एक साथ गाड़ियां दौड़ाकर स्टंटबाजी की। एक युवक ने चलती थार की छत पर चढ़कर हाथ में तिरंगा लहराया।