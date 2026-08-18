द्वारका एक्सप्रेसवे पर थार-स्कॉर्पियो से खतरनाक स्टंट, चलती गाड़ी की छत पर लहराया तिरंगा
गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे पर कुछ युवकों ने महिंद्रा थार और स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियों से खतरनाक स्टंट किए। उन्होंने तिरंगा झंडा लहराते हुए ट्रैफिक रोका और चलती गाड़ी की छत पर चढ़कर अन्य वाहन चालकों के लिए खतरा पैदा किया।
HighLights
युवकों ने द्वारका एक्सप्रेसवे पर थार-स्कॉर्पियो से खतरनाक स्टंट किए।
तिरंगा लहराते हुए ट्रैफिक रोका, चलती गाड़ी से लटके, खतरा पैदा किया।
पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर युवकों की पहचान कर कार्रवाई करेगी।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाह में कुछ युवकों ने द्वारका एक्सप्रेसवे को स्टंटबाजी का अड्डा बना दिया। महिंद्रा थार, स्कॉर्पियो समेत 10 से ज्यादा गाड़ियों में तिरंगा झंडा लगाकर एक्सप्रेसवे के बीच में न सिर्फ कुछ देर के लिए ट्रैफिक रोक दिया, बल्कि स्टंटबाजी कर अन्य वाहन चालकों के लिए खतरा भी उत्पन्न किया।
मंगलवार सुबह से ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सेक्टर 94 क्षेत्र में द्वारका एक्सप्रेसवे का बताया जाता है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि 20 से ज्यादा युवक थार, स्कॉर्पियो, फार्च्यूनर और अन्य महंगी गाड़ियों के साथ एक्सप्रेसवे पर पहुंचे। सभी पर तिरंगे झंडे लगे हुए थे।
चलती थार की छत पर चढ़कर हाथ में तिरंगा लहराया
बीच हाईवे पर ही कुछ देर के लिए गाड़ियां खड़ी कर दीं। इससे पीछे आने वाले वाहन चालकों को परेशानी हुई। इसके बाद युवकों ने एक साथ गाड़ियां दौड़ाकर स्टंटबाजी की। एक युवक ने चलती थार की छत पर चढ़कर हाथ में तिरंगा लहराया।
वहीं कुछ युवक चलती गाड़ियों के दरवाजे खोलकर लटकते दिखे। यह वीडियो 15 अगस्त का बताया जाता है। वीडियो वायरल होने के बाद गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस और साइबर सेल की टीम वीडियो के आधार पर युवकों और गाड़ियों की पहचान करने में जुटी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि ट्रैफिक नियम तोड़ने, सार्वजनिक जगह पर हंगामा करने और ध्वज संहिता उल्लंघन के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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