गुरुग्राम डीएलएफ फेज-3 में अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर, कई गेस्ट हाउस सील

संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की ओर से डीएलएफ फेज-तीन में अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों के विरुद्ध सोमवार को कार्रवाई की गई। डीटीपीई अमित मधोलिया के नेतृत्व में टीम ने मोलसरी एवेन्यू रोड और वी ब्लॉक में कई स्थानों पर कार्रवाई की।

इस दौरान एक गेस्ट हाउस को खाली करवाकर सील कर दिया गया, जबकि अवैध रूप से संचालित रेस्तरां, जूस की दुकान और प्रॉपर्टी डीलर कार्यालय को बुलडोजर से तोड़ा गया। दोपहर करीब डेढ़ बजे कार्रवाई शुरू हुई। टीम सबसे पहले मोलसरी एवेन्यू रोड स्थित एक गेस्ट हाउस पहुंची। संचालक की ओर से गेस्ट हाउस के लिए सीएलयू लिए जाने संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए।

हालांकि, मौके पर निरीक्षण के दौरान स्वीकृत नक्शे का बड़े स्तर पर उल्लंघन मिला। स्टिल्ट पार्किंग में चार कमरे अवैध रूप से बनाए गए थे। इसके अलावा बेसमेंट में छह और छत पर दो अतिरिक्त कमरों का निर्माण पाया गया। स्वीकृत नक्शे के अनुसार प्रत्येक मंजिल पर छह कमरे होने थे, लेकिन मौके पर आठ-आठ कमरे बनाए गए थे।

डीटीपीई के निर्देश पर बुलडोजर ने स्टिल्ट पार्किंग में बनाए गए चारों अवैध कमरों को तोड़ दिया। कार्रवाई के दौरान गेस्ट हाउस में करीब 30 कमरे मेहमानों से भरे हुए थे। टीम ने गेस्ट हाउस को खाली करवाने के बाद पूरी इमारत को सील कर दिया।

इसके बाद टीम एक ऐसे प्लॉट पर पहुंची, जहां टीन शेड डालकर ढाबा, जूस की दुकान और प्रॉपर्टी डीलर का कार्यालय संचालित हो रहा था, बुलडोजर ने इन अवैध व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े निर्माण को ध्वस्त कर दिया।

कार्रवाई के दौरान तीन मकानों के सामने सड़क की जमीन पर रखे गए गार्ड रूम भी मिले। इन्हें भी बुलडोजर से तोड़ा दिया गया। कार्रवाई देखकर एक मकान मालिक ने बाहर रखा गार्ड रूम घर के अंदर कर लिया। टीम को इसकी जानकारी मिलने पर गार्ड रूम को घर के अंदर से बाहर निकलवाया गया और बाद में उसे भी ध्वस्त कर दिया गया।

8-10 इमारतों पर मिला स्टे कार्रवाई के दौरान डीटीपीई टीम मोलसरी एवेन्यू रोड की करीब 8-10 इमारतों पर भी पहुंची। संबंधित मकान मालिकों ने टीम के सामने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का स्टे प्रस्तुत किया। दस्तावेज देखने के बाद इन इमारतों पर कार्रवाई नहीं की गई। इन मामलों में अगली सुनवाई 24 अगस्त को निर्धारित है। डीटीपीई की ओर से सुनवाई के दौरान जवाब दाखिल किया जाएगा।