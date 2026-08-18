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गुरुग्राम के सेक्टर 53 में झारखंड की घरेलू सहायिका ने फंदा लगाकर की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस

By Vinay Trivedi Edited By: Sonu Suman
Updated: Tue, 18 Aug 2026 04:19 PM (IST)

गुरुग्राम के सेक्टर 53 में 21 वर्षीय घरेलू सहायिका सुषमा देवी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। झारखंड की रहने वाली सुषमा का शव पड़ोसियों ने पंखे से लटका पाया, पुलिस मामले की जांच कर रही है।

गुरुग्राम में घरेलू सहायिका ने दी जान।

गुरुग्राम में घरेलू सहायिका ने दी जान।

HighLights

  1. सेक्टर 53 गुरुग्राम में 21 वर्षीय युवती ने की आत्महत्या।

  2. मृतका झारखंड के सिमडेगा जिले की रहने वाली थी।

  3. कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, पुलिस जांच जारी।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर 53 थाना क्षेत्र में 21 वर्षीय युवती ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका झारखंड के सिमडेगा जिले की रहने वाली थी और यहां विपुल वर्ल्ड के पास किराए के कमरे में रहकर घरेलू सहायिका का काम करती थी। सोमवार रात सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

जानकारी के अनुसार मृतका की पहचान सुषमा देवी के रूप में की गई। वह पिछले कुछ समय से गुरुग्राम में रहकर घरों में काम करती थी। सोमवार को पूरे दिन जब सुषमा अपने कमरे से बाहर नहीं निकली और न ही किसी से संपर्क हुआ, तो पड़ोसियों को शक हुआ। कई बार आवाज देने पर भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद पड़ोस के लोगों ने खिड़की से अंदर झांककर देखा तो सुषमा का शव पंखे से लटका हुआ था।

प्रारंभिक जांच में कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला

तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है। सेक्टर 53 थाना प्रभारी ने बताया कि मृतका के स्वजन को झारखंड में सूचना दे दी गई है। उनके बयान दर्ज होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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