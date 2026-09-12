104 साल की बुजुर्ग महिला के टूटे कूल्हे की सफल सर्जरी, गुरुग्राम के डॉक्टरों ने रचा इतिहास

संवाद सहयोगी, गुरुग्राम। साइबर सिटी के डाक्टरों ने घर पर फिसलकर गिरने से 104 वर्षीय महिला के कूल्हे में फ्रैक्चर का सफल उपचार किया।

पारस हेल्थ के चिकित्सकों ने जांच के बाद फ्रैक्चर फिक्सेशन सर्जरी कर उन्हें तीसरे दिन अस्पताल से छुट्टी दे दी। चिकित्सकों के अनुसार, महिला की उम्र अधिक होने के साथ हड्डियां कमजोर थीं और वह पैर पर वजन नहीं डाल पा रही थीं।