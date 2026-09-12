104 साल की बुजुर्ग महिला के टूटे कूल्हे की सफल सर्जरी, गुरुग्राम के डॉक्टरों ने रचा इतिहास
गुरुग्राम के पारस हेल्थ के डॉक्टरों ने घर पर गिरने से कूल्हे में फ्रैक्चर का शिकार हुई 104 वर्षीय महिला ...और पढ़ें
HighLights
104 वर्षीय महिला के कूल्हे में फ्रैक्चर का सफल उपचार।
पारस हेल्थ के डॉक्टरों ने फ्रैक्चर फिक्सेशन सर्जरी की।
सर्जरी के तीसरे दिन महिला को अस्पताल से छुट्टी मिली।
संवाद सहयोगी, गुरुग्राम। साइबर सिटी के डाक्टरों ने घर पर फिसलकर गिरने से 104 वर्षीय महिला के कूल्हे में फ्रैक्चर का सफल उपचार किया।
पारस हेल्थ के चिकित्सकों ने जांच के बाद फ्रैक्चर फिक्सेशन सर्जरी कर उन्हें तीसरे दिन अस्पताल से छुट्टी दे दी। चिकित्सकों के अनुसार, महिला की उम्र अधिक होने के साथ हड्डियां कमजोर थीं और वह पैर पर वजन नहीं डाल पा रही थीं।
आर्थोपेडिक्स विभाग के निदेशक एवं विभागाध्यक्ष डॉ. अरविंद मेहरा ने बताया कि सर्जरी का निर्णय केवल उम्र के आधार पर नहीं लिया गया। जांच के बाद कूल्हा प्रत्यारोपण के बजाय फ्रैक्चर फिक्सेशन को अपेक्षाकृत सुरक्षित विकल्प माना गया।
स्पाइनल एनेस्थीसिया देकर ट्रोकेंटरिक फेमोरल नेल एडवांस्ड (टीएफएनए) और बोन सीमेंट की मदद से टूटी हड्डी को स्थिर किया गया।
सर्जरी के बाद दर्द नियंत्रण और व्यायाम पर ध्यान दिया गया। महिला की हालत स्थिर रही और बिना किसी जटिलता के वह तीसरे दिन घर लौट गईं।