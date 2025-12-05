Language
    CCTV फुटेज देख परिजनों ने साइकिल सवार की मौत पर उठाए सवाल, एक साल में 14 लोगों की जा चुकी जान

    By Vinay Trivedi Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 11:23 AM (IST)

    गुरुग्राम में आकाशनीम मार्ग पर साइकिल चला रहे 58 वर्षीय अमिताभ जैन को एक सेंट्रो कार ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना सीसीटीवी में कैद हो ग ...और पढ़ें

    आकाशनीम मार्ग पर साइकिल सवार को टक्कर मारने के बाद भागता सेंट्रो कार चालक। सौ. सीसीटीवी फुटेज

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में डीएलएफ फेज दो थाना क्षेत्र में आकाशनीम मार्ग पर साइकिलिंग करने निकले 58 वर्षीय व्यक्ति को पीछे से आई सफेद रंग की सेंट्रो कार ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार चालक मौके से भाग निकाला।

    वहीं, साइकिल चला रहे व्यक्ति की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। घटना बुधवार सुबह की है। पुलिस ने गुरुवार को शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया और आरोपित कार चालक की तलाश शुरू कर दी है।

    यह घटना सड़क किनारे एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में घटना को देखने से ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कार चालक या तो नींद में था या फिर वह शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था। वहीं, परिवार के लोगों ने साजिश का आरोप लगाया है।

    पुलिस ने मृत व्यक्ति की पहचान डीएलएफ फेस दो के बोगनविला मार्ग के रहने वाले अमिताभ जैन के रूप में की। बताया जाता है कि यह प्रतिदिन सुबह आकाशनीम मार्ग पर साइकिल चलाने जाते थे। बुधवार सुबह करीब सात बजे जब यह आकाशनीम मार्ग पर साइकिल चला रहे थे, इसी दौरान पीछे से आए एक कार चालक ने इन्हें टक्कर मार दी।

    वहीं, सीसीटीवी में दिख रहा है कि कार की रफ्तार तेज नहीं थी। साइकिल सवार को टक्कर मारते हुए कार चालक भाग निकला।

    पुलिस के मुताबिक, अमिताभ जैन के परिवार की 10 साल पहले दिल्ली के मलकागंज इलाके में दवाइयां की दुकान थी। ये वहीं रहा करते थे। इसके बाद 2014 में इनका परिवार गुरुग्राम के डीएलएफ फेस दो में शिफ्ट हो गया। अमिताभ जैन की पत्नी दिल्ली में पार्लियामेंट म्यूजियम में कंजरवेटर है और इनका एक बेटा लंदन की आईटी कंपनी में काम करता है। बेटी बेंगलुरु में रहती है।

    इस हादसे के बाद परिवार के लोगों ने किसी साजिश की आशंका भी जताई है। पुलिस सभी एंगल पर मामले की जांच कर रही है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि कार के नंबर की पहचान कर ली गई है। जल्द ही आरोपित चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके बाद जानकारी सामने आ पाएगी। कार पर दिल्ली का नंबर था।

    सड़क हादसे में इस साल गई 14 साइकिल सवारों की जान

    बुधवार को साइकिल सवार के साथ हुआ हादसा इस साल का 30वां हादसा था। इससे पहले 29 हादसों में 14 साइकिल सवार लोगों की जान चली गई। पिछले साल 2024 में सड़क हादसों में 23 साइकिल सवारों की मौत हुई थी। वहीं इस साल नवंबर महीने तक एक हजार से ज्यादा सड़क हादसों में कुल 428 लोगों की जान चली गई।

    डीएलएफ फेस दो के लोगों ने दी श्रद्धांजलि

    बुधवार को हादसे में अमिताभ जैन की मौत के बाद डीएलएफ फेस दो की आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही सड़क सुरक्षा को लेकर कई संकल्प भी लिए।

    • सड़क पर सफेद लाइनों के बाहर अपनी कारें या वाहन नहीं पार्क करेंगे
    • अपने ड्राइवरों व मेहमानों को भी सड़क को अवरुद्ध नहीं करने के लिए कहेंगे
    • सड़क को अवरुद्ध करने वाले किसी भी व्यक्ति को सही करने के लिए समय निकालेंगे, जिनमें पीले नंबर प्लेट वाले वाहन भी शामिल हैं
    • बहुत सारे निर्माण स्थलों और पार्किंग के कारण ब्लू/स्टील शीट के खिलाफ निर्देश देंगे
    • यह सब हम आज से ही शुरू कर सकते हैं और पार्किंग और सड़क अनुशासन को बढ़ावा दे देंगे
    • ड्राइवर डीएलएफ फेज दो में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा का पालन करेंगे।