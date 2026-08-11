गुरुग्राम में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में लापरवाही, निगम ने एजेंसी पर लगाया 12 लाख जुर्माना

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम गुरुग्राम ने लापरवाही बरतने वाली एजेंसियों के विरुद्ध सख्ती की है। जोन-5 में डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण और सफाई व्यवस्था संभाल रही केएस मल्टीफैसिलिटी सर्विसेज के निर्धारित संख्या में वाहन, ट्रैक्टर-ट्राली और सफाई कर्मचारियों की तैनाती नहीं किए जाने पर निगम ने दो पेनल्टी (जुर्माना) नोटिस जारी किए हैं। दोनों नोटिस के तहत एजेंसी पर कुल 12 लाख 466 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह राशि एजेंसी के मासिक बिल से काटी जाएगी।

संयुक्त आयुक्त-5 कार्यालय की ओर से जारी नोटिस के अनुसार जोन-5 में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण के लिए एजेंसी को प्रतिदिन 76 वाहन उपलब्ध कराने थे। 25 जुलाई से 11 अगस्त तक निगम के सहायक सफाई निरीक्षकों ने वाहनों की उपलब्धता की जांच की। निरीक्षण में कई दिनों तक निर्धारित संख्या में वाहन मौके पर नहीं मिले। निगम के रिकार्ड के अनुसार इस अवधि में निर्धारित संख्या की तुलना में कुल 691 वाहन-दिवस की कमी दर्ज की गई। इसके लिए एजेंसी पर 9,95,040 रुपये की पेनल्टी लगाई गई है।

ट्रैक्टर-ट्राली की तैनाती में भी लापरवाही दूसरे नोटिस में ट्रैक्टर-ट्राली और सफाई कर्मचारियों की कमी को लेकर कार्रवाई की गई है। निगम के निरीक्षण में एक अगस्त से 11 अगस्त के बीच निर्धारित संख्या के मुकाबले 26 ट्रैक्टर-ट्राली उपलब्ध नहीं मिलीं। इसके लिए एजेंसी पर 65 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

286 कर्मचारी अनुपस्थित, 1.40 लाख का जुर्माना इसी अवधि में सफाई कर्मचारियों की तैनाती की भी जांच की गई। निरीक्षण के दौरान निर्धारित मैनपावर की तुलना में कुल 286 कर्मचारी कम पाए गए। इस कमी के लिए एजेंसी पर 1,40,426 रुपये की पेनल्टी लगाई गई है। ट्रैक्टर-ट्राली और कर्मचारियों की कमी को लेकर जारी दूसरे नोटिस में कुल 2,05,426 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है।

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