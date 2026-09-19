गुरुग्राम में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन; संजय दत्त, राज बब्बर, दीपेंद्र हुड्डा ने बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने का दिया मंत्र

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। कांग्रेस गुरुग्राम ब्लाॅक का भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन सेक्टर-17 स्थित ब्लिस प्रीमियर बैंक्वेट हाॅल में आयोजित किया गया। सम्मेलन में वरिष्ठ नेताओं ने स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती का मंत्र दिया और बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया। पूरे सम्मेलन में कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला।

हरियाणा प्रभारी संजय दत्त ने दिया संगठन का मंत्र हरियाणा प्रभारी संजय दत्त ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस का असली ताकत उसका कार्यकर्ता है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम शहरी में पंकज डावर ने जो संगठन खड़ा किया है, वह बेहतर है। आज हर बूथ पर कांग्रेस का कार्यकर्ता सक्रिय है। हमें इसी मजबूती को आगे बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार से लोग त्रस्त हैं और कांग्रेस की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। हमें लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनना है और उनका समाधान बनना है।

प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने बताई आगामी रणनीति प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने आगामी रणनीति पर चर्चा करते हुए कहा कि हर कार्यकर्ता को अभी से फील्ड में उतरना होगा। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में कांग्रेस ने जो खोया है, उसे वापस पाने का समय आ गया है। गुरुग्राम में कांग्रेस फिर से मजबूत हो रही है।

प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र और हरियाणा सरकार की नाकामियों को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम ने प्रदेश को सबसे ज्यादा राजस्व दिया, लेकिन बदले में इस शहर को क्या मिला। टूटी सडक़ें, जलभराव, बेरोजगारी और अपराध। उन्होंने कहा कि भाजपा ने गुरुग्राम को बर्बाद कर दिया है। आज हर वर्ग परेशान है।

सफाई तो नहीं हुई पर रुपया साफ हो गया: दीपेंद्र हुड्डा ब्लाक सम्मेलन में सांसद दीपेन्द्र सिंह हुड्डा ने सरकार को उसकी नाकामियों को लेकर घेरा। उन्होंने कॉमनवेल्थ खेल 2030 हरियाणा में कराने की मांग करते हुए कहा कि कॉमनवेल्थ के बहाने से गुरुग्राम में पैसा लगता तो शहर की बुनियादी समस्याएं काफी हद तक दूर हो जाती। सांसद ने कहा कि बीजेपी सरकार ने गुरुग्राम वालों के साथ ऐसी दुश्मनी निकाल रही है कि तीनों तरफ से आक्रमण कर रही है। लोकसभा में सरकार ने एक जवाब में कहा कि वायु प्रदूषण के मामले में गुरुग्राम देश में नंबर एक पर है।

कार्यकर्ता ही पार्टी की जान हैं: राज बब्बर पूर्व सांसद राज बब्बर ने कहा कि गुरुग्राम की इस धरती पर कांग्रेस का इतिहास रहा है। कार्यकर्ता ही पार्टी की जान है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई दोराय नहीं है कि कांग्रेस संगठन बहुत मजबूत है। इस मजबूती को हमें बनाए रखना है। जनहित के मुद्दों को दरकिनार करने वाली सरकार अपना विश्वास खो बैठी है।

कांग्रेस हर स्तर पर मजबूत, जनता बदलाव को तैयार: पंकज डावर पंकज डावर ने सभी वरिष्ठ नेताओं और आए हुए कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान मेरा नहीं, बल्कि गुरुग्राम के हर कांग्रेस कार्यकर्ता का है, जो दिन-रात पार्टी को मजबूत करने में लगा है। डावर ने कहा कि कांग्रेस हर स्तर पर मजबूती के साथ खड़ी है।

कौन-कौन रहे उपस्थित सम्मेलन में मुख्य रूप से हरियाणा प्रभारी संजय दत्त, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, सांसद दीपेंद्र हुड्डा, पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेता राज बब्बर समेत अनेक नेताओं, कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। कांग्रेस के शहरी जिलाध्यक्ष पंकज डावर के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लाक अध्यक्ष राजपाल यादव ने की।