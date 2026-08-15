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गुरुग्राम में सफाई व्यवस्था पर निगमायुक्त सख्त, लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई

By Sandeep Kumar Edited By: Rajesh Kumar
Updated: Sat, 15 Aug 2026 12:25 AM (IST)

गुरुग्राम निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने शहर की सफाई व्यवस्था की समीक्षा की और अधिकारियों को डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।

गुरुग्राम निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने शहर की सफाई व्यवस्था की समीक्षा की

गुरुग्राम निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने शहर की सफाई व्यवस्था की समीक्षा की

HighLights

  1. निगमायुक्त ने गुरुग्राम की सफाई व्यवस्था की समीक्षा बैठक की।

  2. डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण प्रभावी बनाने के लिए निर्देश जारी किए।

  3. कचरा उठान में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। शहर की सफाई व्यवस्था को और व्यवस्थित बनाने के लिए निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने शुक्रवार को निगम कार्यालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, नियमित सफाई, फील्ड मानिटरिंग और अधिकारियों की जवाबदेही समेत विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई।

निगमायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर में घर-घर कचरा संग्रहण व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाए। निर्धारित रूट पर नियमित रूप से कचरा उठाने के साथ वाहनों की उपलब्धता और संचालन की लगातार निगरानी की जाए। उन्होंने कहा कि घरों से समय पर कचरा उठना और उसे निर्धारित स्थान तक पहुंचाना सफाई व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी है। इसमें लापरवाही मिलने पर संबंधित एजेंसी और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

फील्ड में जाकर करें सफाई व्यवस्था की जांच

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि केवल कार्यालय में बैठकर समीक्षा करने के बजाय नियमित रूप से फील्ड में जाकर सफाई व्यवस्था की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण करें। संवेदनशील क्षेत्रों, अधिक कचरा उत्पन्न होने वाले स्थानों, बाजारों, मुख्य सड़कों, गलियों और सार्वजनिक स्थानों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए, ताकि समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा सके।

सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति पर भी रहेगी नजर

बैठक में नियमित सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया। अधिकारियों को सफाई कर्मचारियों की उपलब्धता, सफाई कार्य की गुणवत्ता और निर्धारित क्षेत्रों में नियमित सफाई की प्रभावी मानिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। नागरिकों से मिलने वाली सफाई संबंधी शिकायतों पर भी कार्रवाई करने को कहा गया।

नियमित निरीक्षण और फील्ड रिपोर्टिंग होगी मजबूत

निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि गुरुग्राम की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाना निगम की प्राथमिकता है। डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण से लेकर नियमित सफाई और फील्ड मानिटरिंग तक प्रत्येक स्तर पर प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए। संबंधित अधिकारी अपने क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था की निगरानी कर कमियों को चिह्नित करेंगे और उन्हें समयबद्ध तरीके से दूर करेंगे।