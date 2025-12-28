गुरुग्राम में ठंड का कहर: न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक गिरा, ये सावधानियां बरतने की सलाह

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। जिले में ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। ठंडी हवाओं के कारण सुबह और शाम को कड़ाके की ठंड महसूस हो रही है। रविवार को आसमान में बादल छाए रहने के कारण सुबह 10 बजे तक मौसम ठंडा रहा। 11 बजे के बाद धूप निकली, जिससे लोगों को कुछ राहत मिली, लेकिन रात में ठंड फिर बढ़ गई।

रविवार को न्यूनतम तापमान सात डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा। पिछले तीन दिनों से न्यूनतम तापमान लगातार गिर रहा है। आसमान में भी बादल छाए रहे। रविवार सुबह कोहरा नहीं था, लेकिन आसमान में बादल छाए हुए थे। 11 बजे के बाद जब धूप निकली, तो लोग गर्मी लेने के लिए अपनी छतों और बालकनियों में आ गए। मौसम विभाग के अनुसार, गुरुग्राम में सोमवार को भी न्यूनतम तापमान सात डिग्री सेल्सियस से नीचे रहेगा। इसका मतलब है कि लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा।

इस बीच, ट्रैफिक पुलिस ने भी लोगों से ठंडे मौसम में सावधानी से गाड़ी चलाने और अपने वाहनों की नियमित जांच करवाने की अपील की है। प्रशासन ने लोगों को ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनने और अपने घरों में हीटिंग की व्यवस्था करने की भी सलाह दी है।