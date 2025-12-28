Language
    गुरुग्राम में ठंड का कहर: न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक गिरा, ये सावधानियां बरतने की सलाह

    By Vinay Trivedi Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 03:47 PM (IST)

    गुरुग्राम में कड़ाके की ठंड बढ़ रही है, ठंडी हवाओं से सुबह-शाम गलन महसूस हो रही है। रविवार को न्यूनतम तापमान सात डिग्री सेल्सियस रहा। दिन में धूप से थ ...और पढ़ें

    Hero Image

    गुरुग्राम में कड़ाके की ठंड बढ़ रही है, ठंडी हवाओं से सुबह-शाम गलन महसूस हो रही है। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। जिले में ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। ठंडी हवाओं के कारण सुबह और शाम को कड़ाके की ठंड महसूस हो रही है। रविवार को आसमान में बादल छाए रहने के कारण सुबह 10 बजे तक मौसम ठंडा रहा। 11 बजे के बाद धूप निकली, जिससे लोगों को कुछ राहत मिली, लेकिन रात में ठंड फिर बढ़ गई।

    रविवार को न्यूनतम तापमान सात डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा। पिछले तीन दिनों से न्यूनतम तापमान लगातार गिर रहा है।

    आसमान में भी बादल छाए रहे। रविवार सुबह कोहरा नहीं था, लेकिन आसमान में बादल छाए हुए थे। 11 बजे के बाद जब धूप निकली, तो लोग गर्मी लेने के लिए अपनी छतों और बालकनियों में आ गए। मौसम विभाग के अनुसार, गुरुग्राम में सोमवार को भी न्यूनतम तापमान सात डिग्री सेल्सियस से नीचे रहेगा। इसका मतलब है कि लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा।

    इस बीच, ट्रैफिक पुलिस ने भी लोगों से ठंडे मौसम में सावधानी से गाड़ी चलाने और अपने वाहनों की नियमित जांच करवाने की अपील की है। प्रशासन ने लोगों को ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनने और अपने घरों में हीटिंग की व्यवस्था करने की भी सलाह दी है।

    आने वाले दिनों के लिए गुरुग्राम का तापमान पूर्वानुमान

    दिन न्यूनतम तापमान (°C) अधिकतम तापमान (°C)
    सोमवार 7.0 20.2
    मंगलवार 8.1 21.3
    बुधवार 10.0 19.1
    गुरुग्राम 10.2 17.0
    शुक्रवार 8.4 18.3
    शनिवार 7.0 17.0

    ये सावधानियां बरतें

    • सर्दियों में गर्म कपड़े पहनें, और जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलें।
    • अपने हाथों और पैरों को ढककर रखें, और बच्चों का खास ख्याल रखें।
    • सर्दी और खांसी से बचने के लिए गर्म पानी पीते रहें।
    • नियमित व्यायाम से शरीर में गर्मी पैदा होती है और ठंड से बचाव होता है।