गुरुग्राम के सिविल अस्पताल में दो रेडियोलाजिस्ट के भरोसे मरीज, रोजाना OPD में पहुंच रहे 2300 से ज्यादा लोग

वरुण त्रिवेदी, गुरुग्राम। सेक्टर-10 स्थित जिला नागरिक अस्पताल दो रेडियोलाजिस्ट के भरोसे चल रहा है। अब तक यहां चार रेडियोलाजिस्ट की तैनाती थी, जिनमें से डा. सुमित धनखड़ को प्रतिनियुक्ति पर गैर जनपद भेज दिया गया है, जबकि डा. समीम अहमद को सेक्टर-31 स्थित पालीक्लीनिक क्लीनिक में ड्यूटी लगा दी गई है। ऐसे में सिर्फ दो रेडियोलाजिस्ट डा. दशरथ और डा. हेम सिंह के भरोसे अस्पताल में अल्ट्रासाउंड व एक्सरे की सेवाएं संचालित हो रही हैं।

ऐसे में रेडियोलाजिस्ट की संख्या घटने से व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। बदलते मौसम के बीच नागरिक अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। इन दिनों अस्पताल में एक्सरे करवाने वाले मरीजों की भीड़ बढ़ रही है। रोजाना करीब 100 से 150 मरीज एक्सरे के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें ओपीडी से फेफड़ों की जांच के लिए आने वाले करीब 40 प्रतिशत मरीज हैं। यहां मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ता है।

वहीं 70 से अधिक मरीज अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए आते हैं। इनमें ज्यादातर गर्भवती महिलाएं व गंभीर पेट रोगी होते हैं। इसके चलते मरीजों को अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। गर्भवती को तय समय पर बुलाते हैं। बाकी मरीज घंटों तक लाइन में अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कमरे के बाहर खड़े रहते हैं। कई बार मरीज निजी अस्पतालों में जांच के लिए जाते हैं।