Language
jagran animated logo
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

गुरुग्राम में कटारिया चौक पर चलती कार में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान

By Vinay Trivedi Edited By: Kapil Kumar
Updated: Sun, 16 Aug 2026 09:10 AM (IST)

गुरुग्राम के कटारिया चौक के पास एक सीएनजी कार में भीषण आग लग गई, हालांकि चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है, जिससे कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई।

गुरुग्राम में चलती कार में लगी आग। जागरण

गुरुग्राम में चलती कार में लगी आग। जागरण

HighLights

  1. गुरुग्राम में कटारिया चौक के पास कार में आग लगी।

  2. चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई, सुरक्षित रहा।

  3. सीएनजी कार पूरी तरह जलकर खाक, कारण अज्ञात।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में कटारिया चौक के पास एक कार में आग लग गई। कार चालक ने आनन-फानन में कूदकर अपनी जान बचाई। घटना शनिवार रात की बताई जा रही है। हालांकि, अभी आग के कारणों का पता नहीं चल सका है।

सेक्टर-14 क्षेत्र में कटारिया चौक के पास सिग्नेचर टावर से माता रोड की तरफ जा रही एक सीएनजी कार में अचानक भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत कार रोकी और नीचे कूद गया, जिससे उसकी जान बाल-बाल बच गई।

WhatsApp Image 2026-08-16 at 09.02.58कार पूरी तरह जल गई। जागरण

हादसे के कारण कटारिया चौक और माता रोड की तरफ जाने वाले रास्ते पर कुछ देर के लिए वाहनों की रफ्तार थम गई। वहीं, मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी।

यह भी पढ़ें- गंगा एक्सप्रेसवे पर कार में लगी आग, पांच बार 112 नंबर पर किया कॉल; वाहन जलने के बाद पहुंची दमकल

बताया गया कि अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।