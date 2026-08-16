गुरुग्राम में कटारिया चौक पर चलती कार में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में कटारिया चौक के पास एक कार में आग लग गई। कार चालक ने आनन-फानन में कूदकर अपनी जान बचाई। घटना शनिवार रात की बताई जा रही है। हालांकि, अभी आग के कारणों का पता नहीं चल सका है।

सेक्टर-14 क्षेत्र में कटारिया चौक के पास सिग्नेचर टावर से माता रोड की तरफ जा रही एक सीएनजी कार में अचानक भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत कार रोकी और नीचे कूद गया, जिससे उसकी जान बाल-बाल बच गई।