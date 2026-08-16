गुरुग्राम में कटारिया चौक पर चलती कार में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान
गुरुग्राम के कटारिया चौक के पास एक सीएनजी कार में भीषण आग लग गई, हालांकि चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है, जिससे कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई।
HighLights
गुरुग्राम में कटारिया चौक के पास कार में आग लगी।
चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई, सुरक्षित रहा।
सीएनजी कार पूरी तरह जलकर खाक, कारण अज्ञात।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में कटारिया चौक के पास एक कार में आग लग गई। कार चालक ने आनन-फानन में कूदकर अपनी जान बचाई। घटना शनिवार रात की बताई जा रही है। हालांकि, अभी आग के कारणों का पता नहीं चल सका है।
सेक्टर-14 क्षेत्र में कटारिया चौक के पास सिग्नेचर टावर से माता रोड की तरफ जा रही एक सीएनजी कार में अचानक भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत कार रोकी और नीचे कूद गया, जिससे उसकी जान बाल-बाल बच गई।
कार पूरी तरह जल गई। जागरण
हादसे के कारण कटारिया चौक और माता रोड की तरफ जाने वाले रास्ते पर कुछ देर के लिए वाहनों की रफ्तार थम गई। वहीं, मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी।
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बताया गया कि अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।