दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर सिपाही को रौंदकर फरार कैंटर चालक गिरफ्तार, गाजियाबाद ले जा रहा था सामान

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर सिरहौल बार्डर के पास मंगलवार रात ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कुचलकर भागने वाले कैंटर चालक को गुरुग्राम पुलिस ने धर दबोचा। आरोपित को पालम विहार से गुरुवार रात पकड़ा गया। इसकी पहचान गाजियाबाद के राजनगर के रहने वाले पवन कुमार के रूप में की गई।

पुलिस के अनुसार सिपाही लोकेश कुमार जेडओ हाईवे की टीम के साथ ड्यूटी पर गश्त कर रहे थे। मंगलवार रात दो बजे वह लघुशंका करने के लिए पुलिस की गाड़ी से उतरकर हाईवे के किनारे गए थे। वापस गाड़ी की तरफ जाते समय जयपुर की तरफ से आए कैंटर ने उन्हें कुचल दिया था। लोकेश कुमार रेवाड़ी के भूड़पुर गांव के रहने वाले थे।