दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर सिपाही को रौंदकर फरार कैंटर चालक गिरफ्तार, गाजियाबाद ले जा रहा था सामान
दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर एक कैंटर चालक ने ड्यूटी पर तैनात सिपाही लोकेश कुमार को कुचल दिया और फरार हो गया। गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी पवन कुमार को पालम विहार से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी गाजियाबाद का रहने वाला है और भिवाड़ी से सामान भरकर ले जा रहा था। पुलिस ने कैंटर को भी बरामद कर लिया है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर सिरहौल बार्डर के पास मंगलवार रात ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कुचलकर भागने वाले कैंटर चालक को गुरुग्राम पुलिस ने धर दबोचा। आरोपित को पालम विहार से गुरुवार रात पकड़ा गया। इसकी पहचान गाजियाबाद के राजनगर के रहने वाले पवन कुमार के रूप में की गई।
पुलिस के अनुसार सिपाही लोकेश कुमार जेडओ हाईवे की टीम के साथ ड्यूटी पर गश्त कर रहे थे। मंगलवार रात दो बजे वह लघुशंका करने के लिए पुलिस की गाड़ी से उतरकर हाईवे के किनारे गए थे। वापस गाड़ी की तरफ जाते समय जयपुर की तरफ से आए कैंटर ने उन्हें कुचल दिया था। लोकेश कुमार रेवाड़ी के भूड़पुर गांव के रहने वाले थे।
कैंंटर बरामद
हादसे के बाद चालक गाड़ी समेत मौके से दिल्ली की तरफ फरार हो गया था। मामले में पकड़े गए आरोपित से पूछताछ में पता चला कि यह कैंटर चलाने का काम करता है और मंगलवार रात को यह राजस्थान के भिवाड़ी से कैंटर में समान भरकर गुरुग्राम से होते हुए गाजियाबाद जा रहा था। इसी दौरान इसकी गाड़ी से हादसा हाे गया था। आरोपित के पास से कैंटर भी बरामद किया गया है।
