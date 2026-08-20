रोडवेज बस खराब होने से जयपुर-दिल्ली हाईवे पर लगा 4 KM का लंबा जाम, द्वारका एक्सप्रेसवे तक गूंज रहे हॉर्न

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। जयपुर-दिल्ली हाईवे पर नरसिंहपुर के पास गुरुवार सुबह करीब सवा दस बजे एक रोडवेज बस के अचानक खराब हो जाने से लंबा जाम लग गया। बस लोहे वाले पुल के पास बंद पड़ गई थी, जिसके चलते करीब चार किलोमीटर तक पीछे की तरफ वाहनों की कतारें लग गई।

जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह करीब सवा दस बजे जयपुर से गुरुग्राम की तरफ जा रही एक रोडवेज बस अचानक खराब हो गई। उसके बंद होने से पीछे से आ रहे वाहनों के पहिए थम गए। बस बीच सड़क पर खड़ी होने से पीछे आने वाले वाहनों की कतार लग गई। देखते ही देखते जाम करीब चार किलोमीटर तक पहुंच गया।