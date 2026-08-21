गुरुग्राम में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार बस की टक्कर से दो युवकों की मौत

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम के सेक्टर-93 चौकी क्षेत्र में गुरुवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल को सीधी टक्कर मार दी। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मृतकों की पहचान मूल रूप से चरखी दादरी जिले के फौगाट गांव निवासी अनिरुद्ध और सांवड़ गांव निवासी अतुल के रूप में की गई। दोनों की उम्र 20 से 22 साल है। निजी काम से आए थे गुरुग्राम बताया गया कि गुरुवार दोपहर दोनों चरखी दादरी से निजी काम से गुरुग्राम आए थे। गुरुवार शाम यदुवंशी स्कूल से सेक्टर-90 चौक की तरफ जा रहे थे। बाइक अतुल चला रहा था और अनिरुद्ध पीछे बैठा था।