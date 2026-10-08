गुरुग्राम में 'ब्रेस्ट ऑफ लक' का आयोजन, तनिष्ठा चटर्जी और शारिब हाशमी देंगे लाइव परफोर्मेंस

गुरुग्राम, जागरण संवाददाता। अक्टूबर माह में स्तन कैंसर को लेकर लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के मकसद से गुरुग्राम में ब्रेस्ट ऑफ लक' (Breast of Luck) का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर तनिष्ठा चटर्जी और शारिब हाशमी एक्सेलसियर ऑडिटोरियम में लाइव परफोर्मेंस भी देंगे।

यह शो 11 अक्टूबर 2026 को शाम 7 बजे एक्सेलसियर ऑडिटोरियम सेक्टर 43 में होगा। इस कार्यक्रम में कई लोग शामिल होंगे। यह एक तरह का राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है, जहां लोगों को यह बताया जाता है कि आखिर ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती लक्षण देखे जाने पर क्या कदम उठाए जा सकते हैं।

अक्टूबर महीने को स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। इस महीने सभी को स्तन कैंसर को लेकर जागरूक किया जाता है। 2.3 लाख मामले सामने आते हैं हर साल आंकड़े बताते हैं कि भारत में स्तन कैंसर के 2.3 लाख मामले सामने आते हैं। 28 में से 1 महिला को अपनी जिंदगी में कभी ना कभी इस कैंसर का सामना करना पड़ता है। भारत में 30 फीसद से भी कम मामलों का पता शुरुआती स्टेज में चलता है, जहां ठीक होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है।

'अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस' मंथ 1985 से दुनियाभर में मनाया जा रहा है। इसके तहत आम महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताया जाता है। कई बार इस बारे में खुलकर बात करने से गुरेज किया जाता है। इसी को देखते हुए अब इस कार्यक्रम का आयोजन करने का फैसला किया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि इससे लोगों के बीच में सकारात्मक संदेश जाएगा।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, 'ब्रेस्ट ऑफ़ लक' को तनिष्ठा चटर्जी और शारिब हाशमी ने लिखा है। इसमें वे एक्टिंग भी कर रहे हैं। इसे लीना यादव ने डायरेक्ट किया है। यह नाटक निजी अनुभवों पर आधारित है और दो ऐसे लोगों की कहानी बताता है, जो कैंसर का सामना कर रहे होते हैं।

कई शहरों में हो चुके हैं ये शो प्राप्त जानकारी के मुताबिक, शबाना आजमी और नंदिता दास ने इसे सपोर्ट किया है। म्यूजिक मानव पोद्दार का है, गाने के बोल स्वानंद किरकिरे के हैं और कोरियोग्राफ़ी एशले लोबो ने की है। यह शो मुंबई, लखनऊ, इंदौर, भोपाल और दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में हाउसफुल रहा है। अब यह शो गुरुग्राम में होने जा रहा है।

वर्निटा वर्मा के मुताबिक, आंकड़े बताते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर पब्लिक हेल्थ से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा है, जिस पर खुलकर बात होनी चाहिए। जब ब्रेस्ट कैंसर का पता स्टेज 1 में चलता है, तो पांच साल तक जीवित रहने की दर 90 फीसद से ज्यादा होती है। स्टेज 4 तक आते-आते यह आंकड़ा तेजी से गिर जाता है। भारत के सामने चुनौती सिर्फ बीमारी के बारे में जागरूकता की नहीं है, बल्कि शरीर के बारे में जागरूकता, सलाह लेने का आत्मविश्वास और ऐसा करने की सुविधा की भी है।

'नो योर ब्रेस्ट' को इन तीनों समस्याओं को हल करने के लिए बनाया गया था। शो के बाद सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट और मेडिकल स्पेशलिस्ट के साथ एक एक्सपर्ट पैनल चर्चा होती है। इसे किसी क्लिनिकल ब्रीफिंग के बजाय एक असली बातचीत जैसा महसूस कराने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हर दर्शक को शो के हेल्थकेयर पार्टनर 'ऑनकेयर कैंसर' (Oncare Cancer) के जरिए मुफ्त ऑन्कोलॉजी कंसल्टेशन और रियायती दरों पर मैमोग्राम की सुविधा भी मिलती है।

कैंसर पर आधारित है शो 'ब्रेस्ट ऑफ़ लक' (Breast of Luck) भारत के दो सबसे सम्मानित कलाकारों को एक साथ लाता है। यह शो जितना कैंसर के बारे में है, उतना ही मानवीय जुड़ाव के बारे में भी है। फिल्म और थिएटर में अपने बेहतरीन काम के लिए जानी जाने वाली तनिष्ठा चटर्जी और देश भर के दर्शकों की पसंदीदा शारिब हाशमी एक ऐसी कहानी पेश करते हैं, जो मजेदार, सच्ची और दिल को छू लेने वाली है। तनिष्ठा ने यह नाटक तब लिखना शुरू किया था, जब उन्हें पता चला कि उन्हें चौथे स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर है और शारिब ने इसे अपनी पत्नी की देखभाल करने वाले एक असल व्यक्ति के तौर पर लिखा है, जो छठी बार कैंसर से जूझ रही हैं।