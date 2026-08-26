साइबर सिटी में बड़ा हादसा टला: अंडरपास से निकलते ही धू-धूकर जला ई-रिक्शा, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। साइबर सिटी के व्यस्ततम इलाकों में शुमार सेक्टर-29 स्थित अंडरपास के समीप बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब सड़क पर दौड़ता हुआ एक ई-रिक्शा अचानक चलती हालत में आग का गोला बन गया। अंडरपास से बाहर निकलते ही सीएनजी ऑटो के इंजन से अचानक तेज लपटें और धुआं उठने लगा। देखते ही देखते आग ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया और ऑटो धू-धू कर जलने लगा।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना के वक्त ऑटो में आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को कुछ समझने का मौका नहीं मिला। गनीमत यह रही कि चालक ने अपनी सूझबूझ और तत्परता दिखाते हुए चलती गाड़ी से तुरंत छलांग लगा दी, जिससे उसकी जान बाल-बाल बच गई। हादसे के समय ऑटो में कोई सवारी मौजूद नहीं थी, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था।