कादरपुर, फाजिलपुर और दरबारीपुर समेत कई इलाकों में पहुंचा बुलडोजर; गुरुग्राम नगर निगम का एक्शन शुरू
गुरुग्राम नगर निगम ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कादरपुर, फाजिलपुर सहित कई इलाकों में तोड़फो ...और पढ़ें
HighLights
गुरुग्राम नगर निगम ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर कार्रवाई की।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तीन दिनों से अभियान जारी है।
कादरपुर, फाजिलपुर, सदर बाजार में तोड़फोड़ की गई।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। शहर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम गुरुग्राम ने बुधवार को बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। नगर निगम की एनफोर्समेंट टीमें सुबह से ही फील्ड में पहुंच चुकी हैं और कादरपुर, सदर बाजार, फाजिलपुर, न्यू कॉलोनी, दरबारीपुर सहित विभिन्न क्षेत्रों में चिन्हित अवैध निर्माण और कब्जों के खिलाफ दिनभर तोड़फोड़ की कार्रवाई करेंगी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लगातार कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पिछले तीन दिनों से नगर निगम गुरुग्राम और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) की एनफोर्समेंट टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं। शहर में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर हुए अतिक्रमण हटाने के साथ रिहायशी क्षेत्रों में नियमों के विपरीत किए गए अवैध निर्माण को भी गिराया जा रहा है।
कई इलाकों में चिन्हित किए गए निर्माण
बुधवार को कादरपुर, फाजिलपुर, न्यू कॉलोनी, दरबारीपुर और सदर बाजार समेत कई क्षेत्रों में कार्रवाई की जाएगी। टीमों ने पहले से चिन्हित निर्माण और कब्जों को कार्रवाई के दायरे में लिया है। अभियान के दौरान सार्वजनिक रास्तों, सरकारी जमीन और सड़क की जमीन पर किए गए कब्जों को भी हटाया जाएगा।
अतिक्रमण और अवैध कब्जे नहीं होंगे बर्दाश्त
नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक रास्तों और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण तथा नियमों के विपरीत किए गए निर्माण को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नागरिकों की सुविधा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए यह अभियान आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा।