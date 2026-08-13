गुरुग्राम में अतिक्रमण पर चला निगम का बुलडोजर, कादरपुर में 200 कमरे ढहाए
गुरुग्राम में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अवैध निर्माणों और अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। कादरपुर गांव में निगम की 3 एकड़ जमीन से 200 कमरे ...और पढ़ें
HighLights
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गुरुग्राम में अतिक्रमण विरोधी अभियान।
कादरपुर में निगम की 3 एकड़ जमीन से 200 कमरे ध्वस्त।
सदर बाजार, सेक्टर-71 सहित कई क्षेत्रों में अवैध कब्जे हटाए।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शहर में अवैध निर्माणों और अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान जारी है। बुधवार को दिनभर चले अभियान में नगर निगम की टीमों ने सरकारी एवं निगम भूमि पर किए गए कब्जों, अवैध निर्माणों, रैंप, चबूतरों, टीन शेड, रेहड़ी-पटरी, खोखों, काउंटरों तथा अस्थायी ढांचों के विरुद्ध कार्रवाई की। अभियान के तहत कादरपुर गांव, सेक्टर-68, गांव बसई, सेक्टर-71, सदर बाजार सहित शहर के प्रमुख मार्गों पर कार्रवाई की गई।
गांव कादरपुर में नगर निगम की लगभग तीन एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए बड़ी कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान मौके पर बने लगभग 200 कमरों को ध्वस्त कर निगम की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि पर किए गए अकब्जों को हटाया।
अवैध निर्माणों को किया ध्वस्त
सेक्टर-68, गांव बसई और सेक्टर-71 में नगर निगम गुरुग्राम की टीमों ने अवैध निर्माणों पर ध्वस्तीकरण कार्रवाई की। सेक्टर-71 में नगर निगम की टीम ने एक बड़े अवैध निर्माण को तोड़ा। नगर निगम ने कहा कि स्वीकृत नियमों के विपरीत किए गए निर्माणों के विरुद्ध आगे भी नियमानुसार प्रवर्तन कार्रवाई जारी रहेगी।
सदर बाजार में हटाया अतिक्रमण
शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र सदर बाजार में भी नगर निगम ने व्यापक अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। सड़क, गलियों और सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अतिक्रमणों को हटाते हुए नागरिकों की आवाजाही के लिए रास्तों को बाधामुक्त कराया गया। टीम ने रैंप, टीनशेड, सीढ़ियों सहित अन्य प्रकार के अतिक्रमण को हटाया।
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रेहड़ी, पटरी, काउंटर, खोखे हटाए
अभियान के दौरान बाटा चौक से रेजांगला चौक, चिंतपूर्णी मंदिर से रेलवे स्टेशन, चार-सात चौक से ईएसआई अस्पताल तक भी कार्रवाई की गई। टीमों ने 48 रेहड़ी, काउंटर एवं खोखे ध्वस्त किए गए। इसके साथ ही स्ट्रीट वेंडर्स द्वारा बनाए गए 41 अस्थायी ढांचों को भी हटाया गया। इस प्रकार इन प्रमुख मार्गों पर कुल 89 अवैध अस्थायी संरचनाओं पर कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान बस स्टैंड क्षेत्र में पांच रेहड़ियां भी जब्त की गईं।
सार्वजनिक रास्तों और नागरिक सुविधा को प्राथमिकता
नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया के अनुसार अतिक्रमण के कारण सड़कों की चौड़ाई कम होने, यातायात बाधित होने और पैदल यात्रियों को परेशानी होने की स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए अभियान में सड़कों, फुटपाथों, गलियों और सार्वजनिक स्थानों को बाधामुक्त कराने पर विशेष जोर दिया गया।