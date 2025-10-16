गुरुग्राम में सुबह-सुबह दर्दनाक हादसा, बजरी से भरा ट्रॉला कैब पर पलटा, एक की मौत और दो घायल

विनय त्रिवेदी, गुरुग्राम। गुरुग्राम के सेक्टर 50 थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह साढ़े सात बजे हुए एक हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सेक्टर 50 थाना क्षेत्र के गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर बजरी से भरा एक ट्रॉला अनियंत्रित होकर पीछे से आ रही एक कैब पर पलट गया।

बजरी कैब के ऊपर ही गिर गई। इससे कैब में जा रहे लोग इसके नीचे दब गए। आसपास के लोगों और पुलिस ने बजरी हटाकर कैब से तीनों लोगों को निकाला और अस्पताल पहुंचाया। यहां एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया।

पुलिस मृत व्यक्ति और घायलों की पहचान करने में जुटी हुई है। क्रेन के सहारे ट्रॉला को हटाकर सड़क किनारे खड़ा कराया गया। इस हादसे के बाद यहां पर वाहन चालकों के पहिए थम गए थे।

यह टैक्सी अर्टिगा गाड़ी विप्रो कंपनी की थी। इसमें कंपनी की एक कर्मचारी महिला कर्मचारी और सुरक्षा गार्ड बैठा हुआ था। हादसे में कंडक्टर की साइड की तरफ बैठे सुरक्षा गार्ड की मौत हो गई। महिला व चालक घायल है। टैक्सी गाड़ी सेक्टर 65 की तरफ से आ रही थी। वहीं, ट्रॉला वाटिका चौक की तरफ से आया था। कुशल साध चौक पर अचानक टैक्सी गाड़ी आने पर ट्रॉला चालक ने ब्रेक लगाए तो उसका टायर फट गया और वह अनियंत्रित होकर इस टैक्सी पर पलट गया।