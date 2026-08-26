गुरुग्राम में CM नायब सिंह सैनी के काफिले को काले झंडे दिखाने का मामला, 8 और कांग्रेसियों को मिली जमानत

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के काफिले को काले झंडे दिखाने के मामले में सिविल लाइंस थाने में दर्ज एफआइआर में नामजद आठ और कांग्रेसियों ने सिविल लाइंस थाने में दोनों जिलाध्यक्षों के साथ पहुंचकर समर्पण किया। इसके बाद उन्हें थाने से बेल बांड पर जमानत मिल गई।

शुक्रवार रात आठ कांग्रेसी गिरफ्तार किए गए मामले में सिविल लाइंस थाने में सभी कांग्रेसियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया था। शुक्रवार रात आठ कांग्रेसी गिरफ्तार कर लिए गए थे। शनिवार को उन्हें जमानत मिल गई थी।

वहीं, सोमवार रात शहरी जिलाध्यक्ष पंकज डावर और ग्रामीण जिलाध्यक्ष वर्धन यादव भी डीसीपी वेस्ट के समक्ष पेश हुए। उन्हें भी जमानत मिल गई। अब मंगलवार को अन्य आठ कांग्रेसी सविंद्र लोहिया, मंदीप, मुकेश डागर, विकास हुड्डा, अशोक अंबावता, राकेश यादव, सुनील कुमार और नितिन यादव दोनों जिलाध्यक्षों के साथ सिविल लाइंस थाने पहुंचे।

आवाज दबाने की कोशिश का आरोप यहां सभी को जमानत पर छोड़ दिया गया। गुरुग्राम कांग्रेस लीगल सेल के चेयरमैन व वरिष्ठ अधिवक्ता मंदीप सेहरा का कहना है सभी कार्यकर्ताओं की जमानत की कार्रवाई मंगलवार को पूरी की गई। इस दौरान पंकज डावर और वर्धन यादव ने कहा कि जनता के मुद्दों पर आवाज उठाना अपराध नहीं है।

सरकार की जनविरोधी नीतियों का विरोध करना विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है और कांग्रेस इससे पीछे नहीं हटेगी। सरकार की नीतियों और जनता की समस्याओं को उठाने वाले कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। लोकतंत्र में यह तरीका स्वीकार्य नहीं है।

12 साल में सड़क और सीवर तक ठीक नहीं कर पाए वर्धन यादव ने कहा कि अगर सरकार खुद को जनता की हितैषी मानती है तो उसे एक बार अधिकारियों के साथ नहीं, बल्कि सीधे जनता के बीच जाकर पूछना चाहिए कि उसकी सबसे बड़ी परेशानी क्या है। जनता की समस्याएं सामने लाना ही विपक्ष का काम है।

उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा और नगर निगम चुनाव से पहले भाजपा ने गुरुग्राम के विकास को लेकर बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन जमीन पर स्थिति अलग है। शहर के लोग गंदगी, जलभराव, टूटी सड़कों और सीवर की समस्याओं से जूझ रहे हैं।

वर्धन यादव ने कहा कि 12 साल की भाजपा सरकार के बावजूद गुरुग्राम में न सड़कें ठीक हो पाईं और न सीवरेज व्यवस्था। शहर की सड़कों पर जगह-जगह गड्ढे हैं और लोगों के लिए उनसे बचकर निकलना रोज की मजबूरी बन गया है।

उन्होंने कहा कि जनता की इन समस्याओं पर आवाज उठाने वाले कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज कर देने से समस्याएं खत्म नहीं होंगी। कांग्रेस कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं और जनता के सवाल आगे भी उसी मजबूती से उठाए जाएंगे। कार्यकर्ताओं को डराने से आवाज दबने वाली नहीं पंकज डावर ने कहा कि सरकार की नीतियों और जनता की समस्याओं को उठाने वाले कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। लोकतंत्र में यह तरीका स्वीकार्य नहीं है। मुख्यमंत्री को विरोध करने वालों पर कार्रवाई करने के बजाय उनकी बात सुननी चाहिए।

उन्होंने कहा कि गुरुग्राम की समस्याएं किसी से छिपी नहीं हैं। शहर में जलभराव, टूटी सड़कों और सफाई व्यवस्था की बदहाली को लेकर लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं। यहां रहने वाली कई चर्चित हस्तियां भी सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए शहर की समस्याएं उठा चुकी हैं, लेकिन सरकार समाधान की दिशा में गंभीर कदम नहीं उठा रही।