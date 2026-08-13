गुरुग्राम में अब 5 साल तक घर-घर उठेगा कूड़ा, दो क्लस्टर के लिए पांच कंपनियों ने लगाई बोली

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। शहर में नगर निगम ने डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की स्थायी व्यवस्था की तैयारी कर ली है।

पांच साल के लिए किए गए डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन के टेंडर में दो क्लस्टर के लिए पांच कंपनियों ने वित्तीय बोली लगाई है। वित्तीय बोली सामने आने के बाद अब टेंडर को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली हाई पावर वर्क परचेज कमेटी की मंजूरी के बाद टेंडर फाइनल किया जाएगा।

नगर निगम ने पूरे शहर में घरों से कूड़ा उठाने के काम को दो क्लस्टर में बांटकर टेंडर किया है। इसका उद्देश्य शहर के सभी क्षेत्रों में नियमित रूप से घर-घर से कूड़ा उठाना सुनिश्चित करना है। वर्तमान में कई इलाकों में नियमित कूड़ा उठान नहीं होने के कारण खाली प्लॉट, सड़क किनारे और अन्य स्थानों पर कूड़े के ढेर दिखाई देते हैं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद इस समस्या में कमी आने की उम्मीद है।

मंजूरी के बाद पांच साल के लिए शुरू होगा काम वित्तीय बोली के आधार पर प्रक्रिया पूरी करने के बाद प्रस्ताव को हाई पावर वर्क परचेज कमेटी के समक्ष रखा जाएगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी से मंजूरी मिलने के बाद दोनों क्लस्टर के लिए पांच साल का टेंडर सिरे चढ़ेगा। निगम अधिकारियों का कहना है कि नई व्यवस्था लागू होने पर घरों से नियमित कूड़ा उठाने के साथ उसके परिवहन और प्रबंधन को भी बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकेगा।

घरों से निकल रहा 1200 टन कूड़ा गुरुग्राम के घरों से प्रतिदन 1200 टन कूड़ा निकल रहा है। इस कूड़े को बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर भेजा जा रहा है। फिलहाल शहर में अस्थायी तौर पर छह महीने के लिए प्राइवेट एजेंसियों को कूड़ा उठाने का टेंडर सौंपा गया था। लेकिन सिर्फ 70 प्रतिशत घरों से ही कूडा़ उठ रहा है और लोग इसे सड़कों के किनारे फेंक रहे हैं। स्थायी टेंडर होने के बाइ इस व्यवस्था में सुधार होने की उम्मीद है।

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