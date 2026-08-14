नए गुरुग्राम की 5 पॉश कॉलोनियों में 529 मकानों पर नोटिस, क्या आपका घर भी है जांच के दायरे में?

जागरण संवाददाता, नया गुरुग्राम। शहर की प्रमुख लाइसेंसी कालोनियों में अवैध निर्माण और भवन नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। विभाग की ओर से अब तक पांच लाइसेंसी कॉलोनियों में 529 संपत्ति मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद चलाए जा रहे सर्वे और जांच अभियान का हिस्सा है।

सबसे अधिक 235 नोटिस सुशांत लोक-1 में जारी किए गए हैं। इसके बाद विपुल वर्ल्ड में 148, आरडी सिटी में 71, साउथ सिटी-1 में 46 और ग्रीनवुड सिटी में 29 संपत्तियों को नोटिस दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार जांच के दौरान स्वीकृत नक्शे के अनुसार निर्माण नहीं करने, निर्धारित सीमा से अधिक निर्माण करने, सर्वेंट रूम के लिए निर्धारित जगह में बदलाव करने और जोनिंग नियमों का उल्लंघन करने जैसी कमियां सामने आई हैं। इसके अलावा स्वीकृत भवन योजना में बदलाव और निर्धारित पार्किंग स्थान के नियमों का उल्लंघन भी पाया गया है।

विभाग की टीमें लाइसेंसी कॉलोनियों में घर-घर जाकर निर्माण और संपत्ति के इस्तेमाल की जांच कर रही हैं। पार्किंग से जुड़ी शिकायतों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कई जगह पार्किंग के लिए निर्धारित स्थान में बदलाव, अतिक्रमण या उसका अन्य इस्तेमाल किए जाने की शिकायतें सामने आई हैं।

आवासीय मकानों में व्यावसायिक गतिविधियों पर भी नोटिस अवैध निर्माण के अलावा आवासीय मकानों से कथित तौर पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने के मामलों में भी विभाग ने कार्रवाई की है। ऐसे मामलों में अब तक कुल 195 नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जिनमें पहले जारी किए गए 180 नोटिस भी शामिल हैं।

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अधिकारियों का कहना है कि जिन संपत्ति मालिकों की ओर से नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता या निर्धारित समय में उल्लंघन दूर नहीं किया जाता, उनके विरुद्ध आगे कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघन की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर संपत्ति को सील करने के साथ ही अवैध निर्माण हटाने या तोड़ने की कार्रवाई भी की जा सकती है।

स्वीकृत नक्शे से किया जा रहा मिलान विभाग की सर्वे टीमों को लाइसेंसी कॉलोनियों में सामने आ रहे उल्लंघनों का पूरा रिकॉर्ड तैयार करने और उन्हें कॉलोनी के नवीनतम स्वीकृत लेआउट प्लान से मिलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि किस संपत्ति में किस तरह का और कितना उल्लंघन हुआ है। इसके बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।