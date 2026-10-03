माता-पिता की आंखों के सामने 35 फीट नीचे गिरा इकलौता बेटा, गुरुग्राम में दर्दनाक हादसे में 5 साल के मासूम की मौत

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम के खोह गांव में शुक्रवार शाम छत से गिरकर पांच साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चा ग्राउंड फ्लोर पर किराए के मकान में परिवार के साथ रहता था और शाम को माता पिता के साथ खेलने के लिए दूसरी मंजिल की छत पर गया था।

मृतक की पहचान आरव यादव (5) पुत्र राहुल यादव के रूप में हुई है। परिवार मूल रूप से फर्रुखाबाद के मुरैठी गांव का रहने वाला है और पिछले तीन साल से खोह गांव में किराए पर रह रहा है। राहुल यादव आईएमटी मानेसर स्थित एक निजी फैक्ट्री में ठेकेदार के अधीन श्रमिक का काम करते हैं। आरव उनका इकलौता बेटा था।

स्वजन के अनुसार शुक्रवार शाम करीब छह बजे आरव छत पर खेल रहा था। माता-पिता भी छत पर मौजूद थे। छत पर केवल एक फीट की रेलिंग लगी थी। खेलते-खेलते आरव किनारे की तरफ चला गया और अनियंत्रित होकर पीछे की तरफ गली में गिर गया।