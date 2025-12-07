Language
    गुरुग्राम में 4.49 करोड़ की धोखाधड़ी में 10वीं पास डायरेक्टर गिरफ्तार, शेयर दिलाने के नाम पर की थी ठगी 

    By Varun Trivedi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 12:30 PM (IST)

    गुरुग्राम पुलिस ने 4.49 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में एक 10वीं पास डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर शेयर दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी क ...और पढ़ें

    पुलिस की गिरफ्त में धोखाधड़ी का आरोपित ब्रोकर कंपनी का डायरेक्टर रवि चौहान। 

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। नेशनल स्टाक एक्सचेंज के शेयर दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करके करोड़ों की ठगी करने के मामले में आर्थिक अपराध शाखा-एक की टीम ने ब्रोकर कम्पनी के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपित ने 20 हजार शेयर दिलाने के नाम पर फर्जी सेटलमेंट के माध्यम से चार करोड़ 49 लाख रुपयों की ठगी की।

    टीम ने आरोपित को दिल्ली एयरपोर्ट से शुक्रवार को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जिसकी पहचान पश्चिम बंगाल के कोलकाता के बांगर काम्पेक्स शाहपुर बोरा निवासी रवि चौहान (45) के रूप में हुई। आरोपित ने दसवीं तक पढ़ाई की है।

    सेक्टर-29 डीएलएफ थाना पुलिस को मिली शिकायत में पीड़ित ने बताया कि वह आर नाइन वेल्थ इंडिया प्राइवेट व दिल्ली फिन इंवेस्टमेंट साल्यूशन फर्म का मालिक है। उसने कल्पतरू शेयर एंड स्टाक ब्रोकिंग प्रालि के माध्यम से नेशनल स्टाक एक्सचेंज से 20 हजार शेयर खरीदने की डील की थी, जिसके बदले उसने ब्रोकर कम्पनी को बीती 17 जुलाई को चार करोड़ 49 लाख रुपये का भुगतान किया, लेकिन कंपनी ने उनकी फर्म को न कोई शेयर दिया और न ही रुपये लौटाए।

    थाना पुलिस ने मामले में सुसंगत धाराओं में अभियोग अंकित किया। अभियोग की जांच आर्थिक अपराध शाखा-एक की पुलिस टीम द्वारा शुरू की गई।

    गिरफ्त में आए आरोपित रवि चौहान ने प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस को बताया कि वह वर्ष-2016 में कल्पतरू शेयर एंड स्टाक ब्रोकिंग प्रालि नामक ब्रोकर कंपनी चला रहा है, जिसमें इसको काफी घाटा हो गया था, जिसकी भरपाई के लिए इसने शेयर दिलाने के नाम पर 4.49 करोड़ रुपये की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस टीम द्वारा आरोपित को शनिवार को कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया गया है।