कैब बुक कर महिला घूमती रही पूरा शहर, ड्राइवर से ही उधार लेकर किया लंच; रुपये मांगने पर पहुंच गई थाने

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। ओला कैब बुक कर एक महिला सवारी ने ड्राइवर को तीन-चार घंटे तक शहर में भटकाया। इस दौरान वह कई जगह गई और खाने-पीने के पैसे भी ड्राइवर से आनलाइन दिलवा दिए। जब ड्राइवर ने महिला से पैसे मांगे तो महिला उखड़ गई और खुद झूठी शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंच गई। यहां पुलिस ने सारा माजरा समझकर ड्राइवर की शिकायत पर महिला के खिलाफ केस दर्ज कर दिया।

नूंह के ढाणा गांव के रहने वाले जियाउद्दीन ने सेक्टर 29 थाने में दी शिकायत में कहा कि सुबह आठ बजे ज्योति नाम की महिला ने राइड बुक की थी। महिला सबसे पहले उन्हें सेक्टर 31 ले गई। यहां से बस स्टैंड फिर साइबर सिटी लेकर गई। यहां उसने कहा कि उसका फोन बंद हो गया है। उसने कुछ पैसे मांगे तो ड्राइवर ने शुरुआत में 700 रुपये दिए। इसके बाद उसने कई जगहों पर खाना-पीना भी किया और इसके पैसे भी ड्राइवर से भरवाए।