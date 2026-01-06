Language
    कैब बुक कर महिला घूमती रही पूरा शहर, ड्राइवर से ही उधार लेकर किया लंच; रुपये मांगने पर पहुंच गई थाने

    By Vinay Trivedi Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 07:03 PM (IST)

    एक महिला ने ओला कैब बुक कर ड्राइवर को घंटों शहर में घुमाया और उससे खाने-पीने के लिए पैसे भी लिए। जब ड्राइवर ने भुगतान मांगा, तो महिला ने झूठी शिकायत क ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। ओला कैब बुक कर एक महिला सवारी ने ड्राइवर को तीन-चार घंटे तक शहर में भटकाया। इस दौरान वह कई जगह गई और खाने-पीने के पैसे भी ड्राइवर से आनलाइन दिलवा दिए। जब ड्राइवर ने महिला से पैसे मांगे तो महिला उखड़ गई और खुद झूठी शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंच गई। यहां पुलिस ने सारा माजरा समझकर ड्राइवर की शिकायत पर महिला के खिलाफ केस दर्ज कर दिया।

    नूंह के ढाणा गांव के रहने वाले जियाउद्दीन ने सेक्टर 29 थाने में दी शिकायत में कहा कि सुबह आठ बजे ज्योति नाम की महिला ने राइड बुक की थी। महिला सबसे पहले उन्हें सेक्टर 31 ले गई। यहां से बस स्टैंड फिर साइबर सिटी लेकर गई। यहां उसने कहा कि उसका फोन बंद हो गया है। उसने कुछ पैसे मांगे तो ड्राइवर ने शुरुआत में 700 रुपये दिए। इसके बाद उसने कई जगहों पर खाना-पीना भी किया और इसके पैसे भी ड्राइवर से भरवाए।

    दोपहर में जब ड्राइवर ने कहा कि वह पेमेंट कर दे और राइड खत्म कर दे तो महिला आक्रोशित हो गई। आरोप है कि महिला ने कहा कि वह उस पर चोरी या छेड़छाड़ का झूठा केस कराएगी। इसके बाद महिला थाने पहुंच गई। ड्राइवर ने सारी जानकारी दी। जांच के दौरान पता चला कि महिला ने पहले भी इस तरह से लोगों को गुमराह किया है। इस पर थाना पुलिस ने महिला के खिलाफ धोखाधड़ी व अन्य धाराओं में केस दर्ज किया।

