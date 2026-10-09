गुरुग्राम में न जाने कितने 'युवराज', बिना पहचान दुनिया से हुए विदा; सवालों के घेरे में पुलिस

विनय त्रिवेदी, गुरुग्राम। दिल्ली के रियल एस्टेट एग्जीक्यूटिव युवराज सिंह मनचंदा के शव का लावारिस अवस्था में अंतिम संस्कार करने पर गुरुग्राम पुलिस सवालों के घेरे में है।

दिल्ली कोर्ट और हरियाणा डीजीपी तक ने इसे गंभीर लापरवाही माना है। इस एक मामले ने गुरुग्राम में लावारिस शवों की पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। क्या वाकई इन शवों की पहचान नहीं हो पाती, या पुलिस सही तरीके से पहचान की कोशिश ही नहीं करती।

तस्वीर चौंकाने वाली निकली दैनिक जागरण ने जब लावारिस शवों के आंकड़े जुटाए तो तस्वीर चौंकाने वाली निकली। गुरुग्राम में हर दूसरे दिन एक अज्ञात शव मिलता है। एक महीने में इनकी संख्या 15 से 18 के बीच रहती है।

मदनपुरी स्थित श्मशान स्थल के रिकॉर्ड के अनुसार, इस साल सितंबर तक ही 139 शवों का अंतिम संस्कार लावारिस स्थिति में किया जा चुका है। साल 2025 में यह संख्या 178 रही। बिना पहचान अंतिम संस्कार श्मशान प्रबंधन के मुताबिक, हर साल 180 से 220 लावारिस शवों को यहां अग्नि दी जा रही है। पिछले पांच साल में एक हजार से ज्यादा शवों का बिना पहचान अंतिम संस्कार हो चुका है। जानकारी के अनुसार, सबसे ज्यादा अज्ञात शव रेलवे ट्रैक और सीमाई थाना क्षेत्रों बादशाहपुर, फरुखनगर, पटौदी, बिलासपुर, सेक्टर 65 में मिलते हैं। रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने या आत्महत्या के मामलों में शव कई बार क्षत-विक्षत हो जाते हैं, जिससे पहचान मुश्किल हो जाती है।

दूसरी बड़ी वजह गुरुग्राम की आबादी है। यहां उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल व अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में श्रमिक वर्ग रहता है। कई अकेले रहते हैं, उनके परिवार का कोई संपर्क स्थानीय पुलिस के पास नहीं होता। ऐसे में उनकी पहचान नहीं हो पाती।

72 घंटे का नियम और 5000 रुपये का भुगतान नियमानुसार अज्ञात शव मिलने पर पुलिस को 72 घंटे तक मोर्चरी में रखना होता है। इस दौरान जिपनेट, आसपास के थानों और गुमशुदगी रिपोर्ट से मिलान करना होता है। फोटो, पहचान चिन्ह, कपड़े सब अपलोड करने होते हैं। 72 घंटे बाद निगम द्वारा मदनपुरी श्मशान स्थल पर अंतिम संस्कार कराया जाता है। हर शव के संस्कार के लिए निगम 5000 रुपये देता है।