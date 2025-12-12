देह व्यापार के लिए गुरुग्राम का MG रोड बदनाम, 'स्पा' की आड़ में चल रहा अवैध धंधा; 20 सेंटर हुए सील

विनय त्रिवेदी, गुरुग्राम। शहर के कई स्पा सेंटरों में अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं। यहां हर रोज बंद दरवाजे के पीछे देह व्यापार कराया जा रहा है। मंगलवार रात शहर के एक माल में दो स्पा सेंटरों में छापेमारी कर देह व्यापार के आरोप में संचालक समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। यहां से 10 से ज्यादा महिलाओं को रेस्क्यू किया गया था। इससे पहले भी इस साल और पिछले साल करीब 20 से ज्यादा स्पा सेंटर पकड़े जा चुके हैं।

बीते दो साल में अलग-अलग थाना क्षेत्रों में कई स्पा सेंटरों को पकड़ा गया है। इसमें देह व्यापार होता पाया गया था। गुरुग्राम के चारों जोन में पांच सौ से ज्यादा स्पा सेंटर संचालित हैं। पूर्वी क्षेत्र के डीएलएफ इलाके में बड़े-बड़े माल में संचालित बहुत से स्पा में इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियां चल रही हैं। यहां पर भारत के असम, मणिपुर, मेघालय राज्य व दूसरे देशों की महिलाएं भी इस अवैध धंधे में लिप्त हैं।

वहीं मंगलवार रात ओमेक्स माल के दो स्पा सेंटरों में छापेमारी कर 10 महिलाओं को पकड़ा था। ये सभी महिलाएं भारत समेत दूसरे देशों की थीं। गुरुग्राम के स्पा सेंटरों में झारखंड, बंगाल, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों से युवतियों को बुलाकर देह व्यापार कराया जा रहा है।

स्पा सेंटरों में देह व्यापार के साथ-साथ मादक पदार्थों की तस्करी भी की जा रही है। दो महीने पहले नाइजीरियन गिरोह में शामिल दाे महिलाओं को गुरुग्राम से पकड़ा गया था। ये गुरुग्राम के एक माल में स्थित स्पा में काम करती थीं और यहां आने वाले ग्राहकों को मादक पदार्थों की सप्लाई भी करती थीं।

सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के नीचे महिलाओं का जमावड़ा वहीं एमजी रोड पर सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास शाम होते ही देह व्यापार के लिए महिलाओं का जमावड़ा शुरू हो जाता है। देर रात दो बजे तक यहां यह धंधा चलता है। देह व्यापार के कारण एमजी रोड की सोसाइटी में रहने वाले लोगों पर काफी बुरा असर पड़ रहा है।यहां यह परेशानी लंबे समय से है। बीच-बीच में पुलिस कई बार कार्रवाई करती है, लेकिन यह कार्रवाई इतनी कड़ी नहीं होती कि इसका असर लंबे समय तक रहे। यहां के लोगाें का कहना है कि ऐसी गतिविधियों के कारण एमजी रोड बदनाम हो रहा है।

स्पा सेंटरों पर हुई कार्रवाई - सेक्टर 50 में ओमेक्स माल के दो स्पा में छापेमारी, तीन लोग गिरफ्तार, आठ महिलाएं रेस्क्यू

- सेक्टर-53 में गोल्फ कोर्स रोड के सेंट्रल प्लाजा माल में बने ब्राउन स्पा व द रीगल एंड वेलनेस स्पा सेंटर में देह व्यापार पकड़ा गया था। स्पा सेंटर के संचालक सहित तीन युवतियों को काबू किया था।

- डीएलएफ फेज-1 पुलिस ने कुतुब प्लाजा मार्केट में बने दो स्पा सेंटर यूनिक स्पा और लोटस स्पा सेंटर में छापेमारी कर अवैध रूप से चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ किया था। पुलिस ने यहां से आठ लोगों को हिरासत में लिया था।

- मानेसर में छह महीने पहले एक साथ चार स्पा सेंटरों से 17 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया था