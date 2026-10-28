गुरुग्राम यातायात पुलिस ने पकड़ी दिल्ली से चोरी हुई बाइक, दो संदिग्ध फरार

विनय त्रिवेदी, गुरुग्राम। यातायात नियमों की जांच के दौरान गुरुग्राम यातायात पुलिस ने चोरी की बाइक बरामद करने में सफलता हासिल की है। पुलिस को देखकर बाइक सवार दो युवक बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गए।

पुलिस के अनुसार, एसटीयू-2 टीम में तैनात एएसआइ राकेश अपनी टीम के साथ बस स्टैंड के पास वाहनों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान बिना नंबर प्लेट की एक काले रंग की हीरो स्प्लेंडर प्लस बाइक पर दो संदिग्ध युवक आते दिखे।