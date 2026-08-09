सरकारी भूमि पर व्यापार किया तो खैर नहीं! गुरुग्राम में निगम ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बनाए 37 जोन

जागरण संवाददाता, मानेसर (गुरुग्राम)। गुरुग्राम में नगर निगम मानेसर ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट-2014 के तहत निगम क्षेत्र में कुल 37 वेंडिंग जोन निर्धारित किए हैं। इनमें नगर निगम क्षेत्र में 10 और एचएसआईआईडीसी क्षेत्र में 27 स्थान शामिल हैं।

निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन निर्धारित स्थानों के अलावा यदि कोई रेहड़ी, पटरी या मंडी संचालक सड़क, ग्रीन बेल्ट, सरकारी या निजी भूमि पर अवैध रूप से व्यापार करता पाया गया, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम के संयुक्त आयुक्त पुनीत कुमार ने बताया कि वेंडिंग जोन का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवस्थित स्थान उपलब्ध कराना और यातायात और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना है। लोगों को असुविधा न हो उन्होंने कहा कि सभी वेंडर्स निर्धारित स्थानों पर ही अपना व्यवसाय करें, ताकि आम लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने यह भी कहा कि जो वेंडर्स अभी तक निर्धारित वेंडिंग जोन में शामिल नहीं हैं या अन्य स्थानों पर व्यापार कर रहे हैं, वे जल्द से जल्द नगर निगम कार्यालय, सेक्टर-8 में पहुंचकर अपना पंजीकरण कराएं।

पंजीकरण के बाद उन्हें नियमानुसार वेंडिंग जोन में स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। निर्धारित वेंडिंग जोन से बाहर अतिक्रमण या अवैध व्यापार करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी।



नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में गांव मानेसर के सामुदायिक भवन के पास 100 वेंडर्स, गांव नखड़ौला में माइक्रोटेक ग्रीन बर्ग सोसाइटी के पास 150 वेंडर्स, गांव भांगरौला में डायमंड हॉस्टिपल के पास 100 वेंडर्स, पटौदी रोड़ सेक्टर-89 में एनबीसीसी हाइट्स के पास 20 वेंडर्स, गांव हरसरू में एचवीपीएनएल पावर हाउस के पास 30 वेंडर्स, सेक्टर-83 स्थित मेप्सको पेराडाइज सोसाइटी के पास 30 वेंडर्स, गांव नौरंगपुर में 50 वेंडर्स, गांव नौरंगपुर में क्रिकेट स्टेडियम के पास 20 वेंडर्स और गांव कासन में महाराणा प्रताप की प्रतिमा के पास 40 वेंडर्स के लिए जगह निर्धारित की गई है।

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