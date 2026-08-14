गुरुग्राम जिला अदालत के रिकॉर्ड रूम में आग का असर, 14,400 NI Act केस नौ अदालतों में ट्रांसफर

जागरण संवाददाता, बादशाहपुर। जिला अदालत परिसर के रिकॉर्ड रूम में 24 मई को लगी आग में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमआईसी) सताक्षी की अदालत की कई केस फाइलें जलने के बाद अब मामलों का बड़े स्तर पर पुनर्वितरण किया गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सुरा ने आदेश जारी कर सताक्षी की अदालत के 14,400 एनआई एक्ट मामलों को नौ अन्य अदालतों में तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर करने के निर्देश दिए हैं। इन अदालतों को संबंधित मामलों की फाइलों का कानून के अनुसार पुनर्निर्माण भी करना होगा।

आदेश के अनुसार ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डा. कोपल को 1 से 1600, ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्वेता शर्मा को 1601 से 3200, ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ईशा गर्ग को 3201 से 4800, ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंशुमान को 4801 से 6400, ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दीपांशु सरकार को 6401 से 8000, ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वरुण बंसल को 8001 से 9600, ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आकाश जिंदल को 9601 से 11200, ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी परमवीर को 11201 से 12800 और ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हनी मित्तल को 12801 से 14400 तक के एनआई एक्ट मामले सौंपे गए हैं।

ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सताक्षी की अदालत में 14401 से 15829 तक के शेष 1429 एनआई एक्ट मामलों की फाइलों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा ट्रैफिक के 1 से 1260 और सीआरएम/एग्जीक्यूशन के 1 से 51 तक के मामले भी इसी अदालत में रहेंगे।