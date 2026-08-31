Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

दिल्ली-जयपुर हाईवे का सफर होगा आसान, गुरुग्राम में अक्टूबर में खुलेंगे बिलासपुर और राठीवास फ्लाईओवर

By Aditya Raj Edited By: Kushagra Mishra
Updated: Mon, 31 Aug 2026 11:58 PM (IST)

बिलासपुर और राठीवास फ्लाईओवर अगले महीने यातायात के लिए खुलने को तैयार हैं, जिससे दिल्ली-जयपुर हाईवे पर लगने वाले भीषण जाम से हजारों वाहन चालकों को राहत मिलेगी।

बिलासपुर चौक पर इस तरह रहता है कि ट्रैफिक का दबाव। फोटो: जागरण

बिलासपुर चौक पर इस तरह रहता है कि ट्रैफिक का दबाव। फोटो: जागरण

HighLights

  1. बिलासपुर और राठीवास फ्लाईओवर अक्टूबर में खुलेंगे

  2. दिल्ली-जयपुर हाईवे पर जाम से मिलेगी मुक्ति

  3. गुरुग्राम-रेवाड़ी मार्ग पर यात्रा होगी आसान

आदित्य राज, जागरण, गुरुग्राम। दिल्ली-जयपुर हाईवे पर बिलासपुर और राठीवास में जाम से परेशान हजारों वाहन चालकों के लिए राहत की उम्मीद है। दोनों स्थानों पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर को अगले महीने यातायात के लिए खोलने की तैयारी है।

बिलासपुर फ्लाईओवर का दिल्ली-जयपुर हाईवे वाला एक हिस्सा अक्टूबर में शुरू होगा, जबकि राठीवास फ्लाईओवर के दोनों हिस्से भी अक्टूबर में खोलने की तैयारी है।

बिलासपुर चौक पर 2 मिनट के रास्ते में लगते 2 घंटे

फिलहाल सबसे खराब स्थिति बिलासपुर चौक पर है। कई दिशाओं से आने वाली सड़कें यहां दिल्ली-जयपुर हाईवे से जुड़ती हैं। फ्लाईओवर निर्माण के कारण मुख्य मार्ग पर वाहनों के लिए जगह सीमित हो गई है।

पीक आवर में करीब दो मिनट का रास्ता तय करने में वाहन चालकों को दो घंटे तक लग जाते हैं। रात के समय भी जाम लगने से लोगों को परेशानी होती है। निर्माण क्षेत्र के कारण हाईवे पर चलने वाले वाहनों को चौक के आसपास से गुजरना पड़ता है, जिससे सर्विस रोड पर भी भारी दबाव है।

एक हिस्सा खुलने से मुख्य मार्ग पर बढ़ेगी क्षमता

बिलासपुर चौक पर फ्लाईओवर का निर्माण तेज गति से चल रहा है। यातायात के भारी दबाव के बीच निर्माण कार्य करना चुनौतीपूर्ण है। इसके बावजूद परियोजना को चरणबद्ध तरीके से यातायात के लिए खोलने की तैयारी है।

अक्टूबर में दिल्ली-जयपुर हाईवे वाला एक हिस्सा चालू होने के बाद मुख्य मार्ग पर वाहनों के लिए अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध होगी। एक हिस्सा शुरू होने से ही मौजूदा यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। पूरे फ्लाईओवर को दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

फ्लाईओवर का एक हिस्सा शुरू होने के बाद लंबी दूरी के वाहनों को बिलासपुर चौक पर रुकने की जरूरत कम होने की उम्मीद है।

राठीवास में दोनों हिस्से एक साथ खोलने की तैयारी

राठीवास में फ्लाईओवर का निर्माण भी अंतिम चरण में है। यहां दोनों हिस्सों को अक्टूबर से यातायात के लिए स्थायी रूप से खोलने की तैयारी है। इससे राठीवास चौक पर हाईवे के सीधे यातायात को अलग मार्ग मिलने की उम्मीद है।

वर्तमान में निर्माण क्षेत्र के कारण वाहनों की गति प्रभावित होती है। थोड़ी सी अव्यवस्था होने पर वाहनों की कतार पीछे तक लग जाती है।

गुरुग्राम से रेवाड़ी का 55 किमी सफर जाम में हो रहा लंबा

बिलासपुर और राठीवास दोनों जगह फ्लाईओवर शुरू होने के बाद दिल्ली-जयपुर हाईवे पर गुरुग्राम से रेवाड़ी की तरफ जाने वाले यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। गुरुग्राम से रेवाड़ी की दूरी करीब 55 किलोमीटर है।

सामान्य स्थिति में यह दूरी करीब एक घंटे में तय होनी चाहिए, लेकिन जाम के कारण पीक आवर में ढाई से तीन घंटे और कई बार रात में भी तीन से चार घंटे तक लग जाते हैं।

सर्विस रोड की चौड़ाई और जलनिकासी पर उठे सवाल

बिलासपुर चौक के आसपास सर्विस रोड ट्रैफिक के दबाव के हिसाब से काफी संकरी है। जगह-जगह गड्ढे भी बने हुए हैं। वर्षा के दौरान इनमें पानी भरने से स्थिति और खराब हो सकती है।

सेक्टर-40 के रहने वाले इंजीनियर हरमेश वर्मा और सेक्टर-49 के अजय चौहान का कहना है कि फ्लाईओवर स्थायी समाधान की दिशा में बड़ा कदम है, लेकिन निर्माण पूरा होने तक सर्विस रोड ही यातायात का सबसे महत्वपूर्ण सहारा है। इसलिए उसकी चौड़ाई, सतह और जलनिकासी पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए।

उनका कहना है कि जयपुर की तरफ जाने वालों के लिए दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे विकल्प है, लेकिन रेवाड़ी से लेकर बावल तक जाने वालों के लिए बेहतर विकल्प नहीं है। ऐसे में बिलासपुर और राठीवास के जाम का सबसे अधिक असर रेवाड़ी तक जाने वाले लोगों पर पड़ रहा है।

राव इंद्रजीत सिंह ने निर्माण में तेजी लाने को कहा

स्थानीय सांसद और केंद्रीय योजना, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह का कहना है कि राठीवास फ्लाईओवर के दोनों हिस्सों को अगले महीने शुरू करने की तैयारी है। बिलासपुर फ्लाईओवर का दिल्ली-जयपुर हाईवे वाला एक हिस्सा भी अक्टूबर में चालू किया जाएगा।

उन्होंने एनएचएआई अधिकारियों को निर्माण कार्य में और तेजी लाने को कहा है। उनका कहना है कि फिलहाल लोगों को काफी परेशानी हो रही है और बिलासपुर फ्लाईओवर का एक हिस्सा खुलने से भी काफी राहत मिलेगी।

यह भी पढ़ें- गुरुग्राम में यातायात पुलिस का बड़ा अभियान, लेन बदलने और पुराने वाहनों पर होगी सख्त कार्रवाई

यह भी पढ़ें- गुरुग्राम में मिसिंग लिंक रोड का निर्माण शुरू, बेहतर कनेक्टिविटी से इन सेक्टर के लोगों को मिलेगी बड़ी राहत