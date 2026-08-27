गुरुग्राम में 600 किमी सीवर-ड्रेनेज नेटवर्क का होगा सर्वे, सड़क धंसने की वजह तलाशेगा GMDA

संदीप रतन, गुरुग्राम। मानसून में वर्षा के साथ शहर की सड़कों के नीचे बिछी पुरानी सीवर और स्ट्राम वाटर ड्रेन लाइनें अब जीएमडीए के लिए नई चुनौती बन गई हैं। अब बार-बार धंस रही सड़कों का कारण जानने के लिए जीएमडीए अपने लगभग 600 किलोमीटर लंबे सीवर और स्ट्राम वाटर ड्रेन नेटवर्क का सर्वे करवाएगा। लाइनें कितनी पुरानी हैं, कहां और क्यों लीकेज हो रहा है और इसका क्या समाधान हो सकता है, इसको लेकर अगले महीने से एक सर्वे शुरू होगा।

सीवर लाइन में लीकेज सर्वे में लाइन की स्थिति, लीकेज और कमजोर हिस्सों को चिह्नित किया जाएगा। रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि किस लाइन की मरम्मत होगी और कहां पुरानी लाइन को बदलना जरूरी है। बता दें कि छह मई को सोहना हाईवे के नीचे सीवर लाइन में लीकेज होने के कारण सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया था। अब मंगलवार को इफको चौक की सर्विस लेन पर सड़क पर गड्ढा बनने से पुरानी भूमिगत लाइनों की स्थिति पर सवाल खड़े हुए हैं।