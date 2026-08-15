GMDA की नई तैयारी: सड़क का पानी सोखेंगी ग्रीन बेल्ट, सात प्रमुख सड़कें चिह्नित

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) शहर में हरियाली बढ़ाने के साथ वर्षाजल प्रबंधन और भूजल रिचार्ज को मजबूत करने के लिए सात प्रमुख सेक्टर डिवाइडिंग सड़कों के किनारे हरित क्षेत्रों का विकास करेगा।

इन क्षेत्रों का नियमित रखरखाव भी प्राधिकरण की ओर से किया जाएगा। जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीसी मीणा ने बताया कि सेक्टर 47-49, 47-50, 43-53, 43-52ए, 44-52, 45-52 और 46-51 को विभाजित करने वाली सड़कों के किनारे ग्रीन बेल्ट को विकसित किया जाएगा।

मानसून की तैयारियों के तहत कई स्थानों पर सफाई और जमीन का स्तर नीचे करने का काम पहले ही किया जा चुका है। सड़क का पानी हरित पट्टियों में पहुंचेगा। हरित क्षेत्रों की ओर उचित ढलान तैयार की जाएगी, जिससे वर्षा का पानी सड़कों पर जमा होने के बजाय इन क्षेत्रों में पहुंच सके। इससे जलभराव की समस्या कम करने के साथ वर्षाजल का प्राकृतिक रूप से जमीन में रिसाव सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।