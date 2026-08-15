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GMDA की नई तैयारी: सड़क का पानी सोखेंगी ग्रीन बेल्ट, सात प्रमुख सड़कें चिह्नित

By Aditya Raj Edited By: Pooja Tripathi
Updated: Sat, 15 Aug 2026 06:22 PM (IST)

गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) शहर में हरियाली बढ़ाने, वर्षाजल प्रबंधन और भूजल रिचार्ज के लिए सात प्रमुख सेक्टर डिवाइडिंग सड़कों के किनारे हरित क्षेत्रों का विकास करेगा।

जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीसी मीणा

जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीसी मीणा

HighLights

  1. जीएमडीए सात सेक्टर डिवाइडिंग सड़कों पर हरित क्षेत्र बनाएगा।

  2. वर्षाजल प्रबंधन और भूजल रिचार्ज में मिलेगी मदद।

  3. सड़कों पर जलभराव की समस्या कम होगी, हरियाली बढ़ेगी।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) शहर में हरियाली बढ़ाने के साथ वर्षाजल प्रबंधन और भूजल रिचार्ज को मजबूत करने के लिए सात प्रमुख सेक्टर डिवाइडिंग सड़कों के किनारे हरित क्षेत्रों का विकास करेगा।

इन क्षेत्रों का नियमित रखरखाव भी प्राधिकरण की ओर से किया जाएगा। जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीसी मीणा ने बताया कि सेक्टर 47-49, 47-50, 43-53, 43-52ए, 44-52, 45-52 और 46-51 को विभाजित करने वाली सड़कों के किनारे ग्रीन बेल्ट को विकसित किया जाएगा।

मानसून की तैयारियों के तहत कई स्थानों पर सफाई और जमीन का स्तर नीचे करने का काम पहले ही किया जा चुका है। सड़क का पानी हरित पट्टियों में पहुंचेगा।

हरित क्षेत्रों की ओर उचित ढलान तैयार की जाएगी, जिससे वर्षा का पानी सड़कों पर जमा होने के बजाय इन क्षेत्रों में पहुंच सके। इससे जलभराव की समस्या कम करने के साथ वर्षाजल का प्राकृतिक रूप से जमीन में रिसाव सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

भूजल रिचार्ज में भी मिलेगी मदद

ग्रीन बेल्ट में जमा वर्षा का पानी धीरे-धीरे मिट्टी में रिसेगा, जिससे भूजल स्तर को रिचार्ज करने में योगदान मिलेगा। जीएमडीए का उद्देश्य वर्षा के पानी को सीधे नालों में बहाने के बजाय स्थानीय स्तर पर उसका उपयोग करना है।