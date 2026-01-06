गुरुग्राम में जीएमडीए की बड़ी परियोजनाएं अब समय पर होंगी पूरी, सीईओ ने दिए सख्त निर्देश
जीएमडीए के सीईओ पीसी मीणा ने गुरुग्राम की चार प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने समय पर काम पूरा करने के सख्त निर्देश दिए, कहा ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। शहर की यातायात व्यवस्था और जलनिकासी को दुरुस्त करने के लिए चल रही प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं को समय पर पूरा कराने के लिए गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने सख्त रुख अपना लिया है। जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीसी मीणा ने सोमवार को चार महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा करते हुए साफ कहा कि अब किसी भी स्तर पर देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
समीक्षा बैठक में व्यापार केंद्र रोड (सेक्टर 27/43), हैमिल्टन कोर्ट रोड (सेक्टर 27/28) के पुनर्विकास, एमजी रोड स्ट्रीटस्केपिंग और सदर्न पेरिफेरल रोड पर वाटिका चौक से एनएच-48 तक लेग-4 ड्रेन निर्माण कार्य की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई।
सीईओ ने कहा कि ये सभी परियोजनाएं जनसुविधाओं को बेहतर बनाने और शहर की बुनियादी संरचना को मजबूत करने की दिशा में अहम हैं। सड़क विकास कार्यों से यातायात सुचारू होगा, पैदल यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी और आवागमन में सुविधा मिलेगी। वहीं, लेग-4 ड्रेन के निर्माण से एसपीआर क्षेत्र में जलभराव की समस्या से राहत मिलेगी और मानसून के दौरान बादशाहपुर ड्रेन पर दबाव कम होगा।
रोजाना दो बार साइट निरीक्षण, साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट अनिवार्य
सीईओ ने निर्देश दिए कि संबंधित एसडीओ और जेई दिन में दो बार साइट निरीक्षण करेंगे और दैनिक प्रगति की जानकारी फोटोग्राफ के साथ आधिकारिक मानिटरिंग ग्रुप में साझा करेंगे। इसके साथ ही कार्यकारी अभियंता सभी परियोजनाओं की साप्ताहिक प्रगति मैपिंग करेंगे, जिसमें उपलब्धियों के साथ किसी भी बाधा या देरी के कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।
लापरवाही पर होगी कार्रवाई
पीसी मीणा ने स्पष्ट किया कि निगरानी या कार्य में लापरवाही सामने आने पर जिम्मेदार अधिकारियों और इंजीनियरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, सभी निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए ताकि वायु प्रदूषण नियंत्रित रहे और आमजन को असुविधा न हो।
