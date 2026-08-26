गुरुग्राम में GMDA का बड़ा एक्शन: 18.5 किमी क्षेत्र से हटा अवैध कब्जा, ढाबों और अवैध ढांचों पर चला बुलडोजर
गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने शहर में 18.5 किलोमीटर सड़क मार्ग और सार्वजनिक स्थलों से अवैध अतिक्रमण हटाए। इस अभियान में ढाबे, शेड, रेहड़ियां और भवन निर्माण सामग्री सहित विभिन्न अनधिकृत ढांचे हटाए गए, सीईओ ने नियमित निगरानी का आश्वासन दिया।
HighLights
जीएमडीए ने गुरुग्राम में 18.5 किलोमीटर क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया।
ढाबे, शेड, रेहड़ियां और निर्माण सामग्री हटाई गई।
सीईओ ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण बर्दाश्त न करने की बात कही।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) के प्रवर्तन विंग ने बुधवार को शहर के विभिन्न हिस्सों में अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया। इस दौरान करीब 18.5 किलोमीटर सड़क मार्ग और सार्वजनिक स्थलों से अवैध कब्जे हटाए गए।
टीम ने सेक्टर-20 आउटर रोड पर करीब 1.2 किलोमीटर क्षेत्र में 30 अतिक्रमण हटाए। इनमें ढाबे, शेड और अवैध रेहड़ियां शामिल थीं। ग्वाल पहाड़ी रोड पर करीब 500 मीटर हिस्से में दुकानों, टीन शेड और अवैध बोर्ड हटाए गए। ओल्ड एमजी रोड पर 3.8 किलोमीटर क्षेत्र में कार्रवाई कर 31 अतिक्रमण हटाए गए।
सेक्टरों में भी चला अभियान
सेक्टर-24-26, 26ए और 26ए-12 में करीब पांच किलोमीटर क्षेत्र से भवन निर्माण सामग्री, अवैध शेड, खोखे और अन्य अनधिकृत ढांचे हटाए गए। सेक्टर-27-28 और 27/43 में चार किलोमीटर हिस्से में विशेष रूप से फुटपाथ और साइकिल ट्रैक से अतिक्रमण हटाया गया। वहीं सेक्टर 54-55 व 55-56ए में 1.5 किलोमीटर क्षेत्र और सेक्टर-52ए्-53-43 व 53-58 में 2.5 किलोमीटर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया गया।
सार्वजनिक स्थानों पर लगी ग्रिल भी हटाई
प्रवर्तन टीम ने व्यापार केंद्र रोड और गोल्फ कोर्स रोड का निरीक्षण किया। यहां सार्वजनिक आवागमन में बाधा बन रही कुछ ग्रिल हटाई गईं। दुकानदारों को आरओडब्ल्यू पर सामान नहीं रखने के निर्देश दिए गए। मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से इफको चौक की ओर जाने वाले चौराहे के पास भी अतिक्रमण हटाकर यातायात सुचारु कराया गया।
जीएमडीए के सीईओ पीसी मीणा ने कहा कि सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संवेदनशील स्थानों की नियमित निगरानी के साथ कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि हटाए गए अतिक्रमण दोबारा न हों।
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