गुरुग्राम में अतिक्रमण पर चला GMDA का पीला पंजा, छठे दिन 10 किलोमीटर सड़क को कराया कब्जा मुक्त

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। शहर की सड़कों और फुटपाथों पर वर्षों से जमे अतिक्रमण के विरुद्ध चलाए जा रहे ‘अतिक्रमण मुक्त गुरुग्राम’ अभियान में सोमवार को जीएमडीए ने एक और बड़ी कार्रवाई की। अभियान के छठे दिन जीएमडीए की प्रवर्तन टीमों ने करीब 10 किमी सड़क क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया। सुबह से शुरू हुई कार्रवाई देर तक चली। बुलडोजर और प्रवर्तन दस्ते के पहुंचते ही सड़क किनारे बने अवैध ढांचे एक-एक कर धराशायी किए गए।

कार्रवाई के दौरान सुभाष चौक से हीरो होंडा चौक और मिलेनियम सिटी गुरुग्राम मेट्रो स्टेशन तक सड़क के राइट आफ-वे (आरओडब्ल्यू) में किए गए कब्जे हटाए गए। कहीं अवैध ढाबे और खोखे सड़क की जमीन पर कब्जा किए हुए थे तो कहीं शेड, फर्नीचर की दुकानें, नर्सरियां और निर्माण सामग्री ने सड़क की चौड़ाई ही निगल ली थी। अधिकारियों के अनुसार अतिक्रमण हटने के बाद इन हिस्सों को सार्वजनिक आवागमन के लिए उपलब्ध कराया गया।

सुभाष चौक से हीरो होंडा चौक तक 3.5 किलोमीटर में कार्रवाई जीएमडीए की टीम ने सुभाष चौक से हीरो होंडा चौक तक करीब 3.5 किलोमीटर क्षेत्र में कार्रवाई की। यहां आरओडब्ल्यू में बनाए गए करीब 25 अस्थायी ढाबे, रेस्टोरेंट, खोखे और फर्नीचर दुकानों से जुड़े अवैध ढांचे हटाए गए। इसके साथ ही दो पौध नर्सरियां और भवन निर्माण सामग्री की तीन दुकानें भी हटाई गईं। सड़क किनारे खड़ी करीब 10 अवैध रेहड़ियों को भी हटाया गया।

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में नगर निगम गुरुग्राम के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की टीम ने भी सहयोग किया। दूसरी बड़ी कार्रवाई सुभाष चौक से हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन तक करीब 4.5 किलोमीटर क्षेत्र में की गई। यहां सड़क की निर्धारित सीमा में बने करीब 35 अवैध शेड और उनके विस्तार को तोड़ा गया। इसके अलावा पांच झुग्गियां भी हटाई गईं।

सेक्टर-45/46 और 46/47 की डिवाइडिंग रोड भी खाली अभियान का असर सेक्टरों की आंतरिक सड़कों पर भी दिखाई दिया। जीएमडीए की टीम ने सेक्टर-45/46 और 46/47 की डिवाइडिंग रोड पर करीब दो किलोमीटर क्षेत्र में कार्रवाई की। यहां सड़क की जमीन पर बनी 15 झुग्गियां, 12 स्थायी श्रमिक झोपड़ियां व टिन शेड हटाए गए। दो अवैध होर्डिंग भी हटाए गए।

जीएमडीए अधिकारियों का कहना है कि आरओडब्ल्यू पर किसी भी तरह का स्थायी या अस्थायी कब्जा सड़क की मूल उपयोगिता को प्रभावित करता है। इसलिए अभियान में केवल दुकानों और ढाबों ही नहीं, बल्कि झुग्गियों, शेड, होर्डिंग और अन्य अस्थायी ढांचों को भी हटाया जा रहा है।

जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीसी मीणा ने कहा कि अभियान का उद्देश्य केवल अतिक्रमण हटाना नहीं, बल्कि शहर की सड़कों के निर्धारित राइट आफ वे को स्थायी रूप से बहाल करना है। खाली कराए गए स्थानों पर दोबारा कब्जा न हो, इसके लिए लगातार निगरानी की जाएगी।