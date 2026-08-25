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हरियाणा के पूर्व एडीजीपी और सीआईडी प्रमुख रहे रेशम पाल सिंह का निधन

By Aditya Raj Edited By: Sonu Suman
Updated: Tue, 25 Aug 2026 10:19 PM (IST)

हरियाणा के पूर्व एडीजीपी और सीआईडी प्रमुख रेशम पाल सिंह का मंगलवार सुबह गुरुग्राम में हार्ट अटैक से निधन हो गया। उनके निधन से हरियाणा पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई है, जहां वे अपनी काबिलियत और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे।

हरियाणा के पूर्व एडीजीपी और सीआईडी प्रमुख रहे रेशम पाल सिंह का निधन।

हरियाणा के पूर्व एडीजीपी और सीआईडी प्रमुख रहे रेशम पाल सिंह का निधन।

HighLights

  1. पूर्व एडीजीपी रेशम पाल सिंह का मंगलवार को निधन।

  2. हार्ट अटैक के कारण गुरुग्राम में ली अंतिम सांस।

  3. हरियाणा पुलिस के काबिल और ईमानदार अधिकारी थे।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। हरियाणा के पूर्व एडीजीपी और सीआईडी प्रमुख रहे रेशम पाल सिंह का मंगलवार सुबह निधन हो गया। उनके निधन से हरियाणा पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई है। बताया जाता है कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। परिवार के लोग उन्हें निजी अस्पताल ले गए। यहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

स्वजन द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक मंगलवार शाम सेक्टर-32 स्थित मोक्ष धाम में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। रेशम पाल सिंह हरियाणा कैडर के सबसे काबिल और ईमानदार अफसरों में गिने जाते थे।

रेशम सिंह कई अहम पदों पर दी सेवाएं

उन्होंने एडीजीपी सीआईडी समेत कई अहम पदों पर रहकर प्रदेश की कानून व्यवस्था को संभाला। अपनी सख्त और साफ छवि के लिए वे हमेशा चर्चा में रहे। परिवार ने अपने शोक संदेश में कहा है कि वे एक बेहतरीन इंसान थे, सभी के चहेते थे और उनके जाने से परिवार में गहरा खालीपन आ गया है।

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